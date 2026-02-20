Igor Tudor afirma con valentía que no está disfrutando de ser entrenador del Tottenham antes del primer partido contra el Arsenal

Tudor declaró a los periodistas en su primera rueda de prensa con los Spurs: «No lo disfruté porque no estoy aquí para disfrutar, estoy aquí para trabajar. Disfrutar es solo el primer momento después de que hay trabajo por hacer. Es un privilegio estar aquí, como dije antes, en este fantástico club. También estoy muy centrado y concentrado en hacer lo correcto que este club, este equipo y estos aficionados necesitan. Estoy centrado en eso, no pienso demasiado en lo que me has pedido que disfrute».

Tudor también ha confirmado que solo 13 jugadores están disponibles para la selección contra los Gunners.

Añadió: «Es un momento muy particular, como sabéis, una situación muy poco habitual en la que hay diez jugadores lesionados, algunos de ellos con lesiones graves. Hemos entrenado con trece jugadores. Es lo que hay. No es fantástico, pero en este caso es un reto aún mayor tener éxito y salir de esta situación.

«Seguro que tendremos trece y es suficiente para conseguir lo que queremos el domingo. Y, por supuesto, entiendo la importancia de este partido, es un derbi, un derbi del norte de Londres. Todo el mundo espera que consigamos los tres puntos. Somos conscientes de ello.

Pero mi objetivo en estas primeras sesiones que hemos hecho es que nos convirtamos en un equipo. Que nos convirtamos en un equipo con una forma realmente adecuada de ir a la guerra, un equipo que quiera sufrir, que necesitemos sufrir. Luchar, correr, tener la mentalidad adecuada. Además, esto es solo el comienzo. He estado trabajando en muchas cosas, no en todo, porque no se trata solo de fútbol, no se trata solo de eso, se trata de tener una idea clara de lo que queremos hacer. Cosas muy específicas que queremos hacer con el balón, sin el balón, cuando presionamos, cuando estamos atrás. Trabajamos mucho, pero el comienzo siempre tiene que ver con la mentalidad, porque las personas están por encima de los futbolistas».