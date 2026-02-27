Getty Images Sport
Igor Tudor admite que su cargo en el Tottenham es el mayor reto de su carrera, mientras el croata intenta sacar al equipo de la zona de descenso
Tudor cree que el trabajo puede cambiar la suerte del club.
Tudor se sentó por primera vez en el banquillo y los Spurs volvieron a caer derrotados ante sus rivales del norte de Londres. La dolorosa derrota en casa ante el Arsenal prolongó la racha sin victorias del Tottenham en la liga a nueve partidos y lo dejó con solo dos victorias en los últimos 18 encuentros de la división. La decisión de nombrar a Tudor no ha estado exenta de críticas, ya que el club se encuentra en un estado de incertidumbre tras la marcha de Thomas Frank. El exentrenador de la Juventus admitió que el cargo era más difícil de lo esperado, pero cree que el trabajo en el campo de entrenamiento puede cambiar la suerte del club antes del viaje del domingo a Londres para enfrentarse al Fulham.
«Es un reto aún mayor».
Cuando se le preguntó si este era su mayor trabajo de rescate, Tudor respondió: «Probablemente, si veo y reconozco las dificultades que hay, probablemente sí. Es un reto aún mayor, una motivación aún mayor para hacerlo, y lo hacemos».
A pesar del sombrío panorama, Tudor se mantuvo desafiante y afirmó: «Probablemente sí. Sí, muy difícil, pero es lo que dije antes, no cambio de opinión, es como es, así que, trabajo diario, concentración, mejorar en todo lo que tenemos que hacer, condición física, confianza mental, rendimiento y esperar a que vuelvan los jugadores. Tenemos que centrarnos en nosotros, en lo que podemos hacer, pensar menos en los demás, eso siempre es bueno y será bueno».
La misión de supervivencia comienza ahora.
Los Spurs ocupan actualmente el puesto 16, a solo cuatro puntos de la zona de descenso, cuando quedan 11 partidos por disputar. El futuro de los Spurs en la Premier League está en juego tras una racha de resultados desastrosos durante los meses de invierno que ha dejado al club londinense al borde de un impensable descenso a la Championship. Tudor está decidido a bloquear cualquier distracción externa para garantizar que su plantilla se mantenga centrada en la lucha por la supervivencia.
«Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en lo que podemos hacer, y pensar menos en los demás, eso siempre es bueno y seguirá siéndolo», afirmó Tudor.
A pesar de sus problemas en la liga nacional, los Spurs conocerán el viernes a sus rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, Tudor prometió no malgastar energías en posibles enfrentamientos glamurosos con pesos pesados continentales como el Atlético de Madrid o el Galatasaray, dada la precaria situación del club en la tabla de la liga. El entrenador interino mantendrá la vista puesta en el objetivo hasta que la permanencia esté matemáticamente asegurada.
«No pienso demasiado en el sorteo. Si me preguntas si espero el sorteo de mañana, para mí no cambiará nada», añadió Tudor.
El regreso de Danso y Porro al Craven Cottage
Su prioridad sigue siendo clara: sumar puntos en la máxima categoría del fútbol nacional. El entrenador croata recibirá un impulso con el regreso del defensa Kevin Danso y el lateral Pedro Porro para el crucial partido del domingo en Craven Cottage, lo que proporcionará la profundidad que tanto necesita una zaga en apuros.
El dúo que regresa podría alinearse junto a Micky van de Ven, que ha sido objeto de críticas esta semana después de que un vídeo en las redes sociales insinuara que el central holandés había ignorado las instrucciones de Tudor de subir durante la derrota ante el Arsenal.
Tudor reiteró su compromiso con un estilo de juego agresivo, aunque la plantilla actual esté teniendo dificultades para adaptarse.
«Queremos subir porque queremos tener este estilo en el que presionamos arriba, pero en este momento es demasiado para ellos, por eso estaba un poco frustrado, pero esto es parte del juego», concluyó.
