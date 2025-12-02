Igor Thiago: la máquina de goles del Brentford que reta a Erling Haaland y sueña con un lugar en Brasil para el Mundial 2026

Muchos pronosticaban que Brentford lucharía por evitar el descenso tras las salidas de verano de su dúo atacante talismán, Bryan Mbeumo y Yoane Wissa, del capitán Christian Norgaard y del querido entrenador Thomas Frank. Keith Andrews asumió como entrenador de jugadas a balón parado para suceder a Frank, y se dudaba de que tuviera la experiencia y la plantilla necesarias para mantener al equipo competitivo en la Premier League.

Sin embargo, Andrews ha sorprendido a sus críticos al mantener el estilo de juego directo de Frank y confiar en Igor Thiago para liderar la delantera. El delantero de 24 años ha marcado 11 goles en 13 partidos, quedando solo tres por detrás del récord de Haaland con el Manchester City, y ha devuelto a Brentford a la mitad superior de la tabla, cubriendo casi por completo el vacío dejado por Mbeumo y Wissa.

El interés por Thiago ya se ha disparado, con Aston Villa, Tottenham y Newcastle siguiendo de cerca sus pasos. Además, la posibilidad de una primera convocatoria con la selección de Brasil crece con cada partido. Si continúa su rendimiento, podría adelantarse en la fila de los delanteros número 9 de su país antes del Mundial de 2026, especialmente si logra asestar un golpe importante a las aspiraciones de título del Arsenal cuando Brentford visite el Emirates el miércoles.