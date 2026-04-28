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IFAB: Los jugadores que se tapen la boca para ocultar insultos discriminatorios se enfrentan a tarjetas rojas
La FIFA toma medidas
Se mostrarán tarjetas rojas a los jugadores que se tapen la boca para ocultar posibles comentarios discriminatorios, en una iniciativa para poner freno a los abusos en el fútbol. Losárbitros también podrán expulsar a quienes abandonen el terreno de juego en protesta, medida que surge tras la decisión de Senegal de retirarse en la final de la Copa Africana de Naciones por un penalti concedido a Marruecos.
- AFP
Gianni Infantino aboga por un cambio
Tras sugerirlo Gianni Infantino, la FIFA modificó el reglamento para sancionar a jugadores que oculten actos discriminatorios. En febrero, Vinicius Jr. denunció insultos racistas de Prestianni, quien asegura que fueron homófobos. El argentino fue suspendido seis partidos.
«Si un jugador se tapa la boca y dice algo con connotación racista, debe ser expulsado; se presume que dijo algo incorrecto, de lo contrario no habría ocultado su boca», afirmó Infantino.
Los cambios serán rápidos
La IFAB aplicará las normas de inmediato. Se usarán en el Mundial; la FIFA espera que disuadan más que castigar. Es un cambio, pues usually se prueban primero en categorías inferiores.
- AFP
La Copa Africana de Naciones sigue siendo objeto de debate
La Copa Africana de Naciones sigue generando debate. La Confederación Africana de Fútbol entregó el trofeo a Marruecos tras la retirada de Senegal, pese a que este último ganó en los penaltis.