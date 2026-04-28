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Prestianni Benficagetty
Thomas Hindle

Traducido por

IFAB: Los jugadores que se tapen la boca para ocultar insultos discriminatorios se enfrentan a tarjetas rojas

World Cup

La Comisión Internacional de Reglas de Fútbol confirmó este martes que, a partir del Mundial, los jugadores que se tapen la boca durante enfrentamientos con rivales recibirán tarjeta roja. La decisión llega tras el incidente entre Vinicius Jr., del Real Madrid, y Gianluca Prestianni, del Benfica, quien fue sancionado con seis partidos por conducta homófoba hacia el brasileño.

  • La FIFA toma medidas

    Se mostrarán tarjetas rojas a los jugadores que se tapen la boca para ocultar posibles comentarios discriminatorios, en una iniciativa para poner freno a los abusos en el fútbol. Losárbitros también podrán expulsar a quienes abandonen el terreno de juego en protesta, medida que surge tras la decisión de Senegal de retirarse en la final de la Copa Africana de Naciones por un penalti concedido a Marruecos.

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    Gianni Infantino aboga por un cambio

    Tras sugerirlo Gianni Infantino, la FIFA modificó el reglamento para sancionar a jugadores que oculten actos discriminatorios. En febrero, Vinicius Jr. denunció insultos racistas de Prestianni, quien asegura que fueron homófobos. El argentino fue suspendido seis partidos.

    «Si un jugador se tapa la boca y dice algo con connotación racista, debe ser expulsado; se presume que dijo algo incorrecto, de lo contrario no habría ocultado su boca», afirmó Infantino.

  • Los cambios serán rápidos

    La IFAB aplicará las normas de inmediato. Se usarán en el Mundial; la FIFA espera que disuadan más que castigar. Es un cambio, pues usually se prueban primero en categorías inferiores.

  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

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