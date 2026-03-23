Junto con Thomas Müller y Mats Hummels, Klopp fue presentado el lunes en una rueda de prensa como experto en el Mundial de Magenta TV. A continuación tuvo lugar una rueda de prensa, y la primera pregunta que le hicieron a Klopp fue si se imaginaba desempeñando en el futuro el cargo de seleccionador nacional. «Van directamente al grano», respondió riendo. «Por el momento, ni siquiera pienso en eso. Quién sabe lo que nos depararán los próximos años. Pero no hay nada planeado al respecto».
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«¡Idiotas! ¡Basura! ¡No tienen ni idea!» Jürgen Klopp se enfurece ante los rumores más candentes
El veterano y exitoso entrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool FC ha sido relacionado en repetidas ocasiones con el puesto de seleccionador nacional. Y en todas esas ocasiones ha desmentido los rumores. Desde principios de 2025, Klopp trabaja como director deportivo global para Red Bull, con sus numerosas filiales, entre otras, en Salzburgo y Leipzig. Su contrato se extiende hasta 2029, mientras que el de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional con la DFB vence en 2028.
Jürgen Klopp desmiente los rumores sobre el Real Madrid
Klopp afirmó que incluso podía «entender hasta cierto punto» las constantes preguntas sobre un posible futuro como seleccionador nacional, pero al parecer ve las cosas de forma muy diferente en lo que respecta a los rumores sobre una inminente salida del Red Bull y un posible fichaje por el Real Madrid.
«Me alegro de que hablemos de esto», comenzó Klopp, y se lanzó a un discurso que mezclaba principios y enfado. «¿Cuándo una noticia es una noticia? ¿Cuando alguien coge una hoja de papel y escribe algo en ella? ¿O cuando hay algo de fondo? ¿Cómo tiene que ser la situación? ¿Que el Real Madrid me haya llamado en algún momento y me haya dicho: “¡Florentino Pérez al teléfono! Jürgen, ¿qué tal?». ¿O basta con que OE24 —no tengo ni idea de si es IA o gente de verdad— publique cualquier tontería? Eso me molesta».
El trasfondo: tras la salida de Xabi Alonso a principios de año, se barajó a Klopp como candidato a sucederle en el Real Madrid. Así lo informaron, entre otros, Sky y el prestigioso periodista español Guillem Balague. OE24, por su parte, es una plataforma online austriaca siempre muy sensacionalista que recogió y difundió estas noticias. No quedó claro por qué Klopp mencionó precisamente a OE24.
Dirigiéndose a los periodistas presentes el lunes, Klopp dijo: «Tenéis que ser un poco más disciplinados. Todo eso son tonterías». El Real Madrid «no le ha llamado ni una sola vez, ni una sola vez» en toda su vida. Añadió con ironía: «También me haré cargo del Atlético de Madrid, a ser posible al mismo tiempo. Lo siento, Madrid, ¡pero primero tienen que llamar!».
Jürgen Klopp arremete: «Ese tipo no tiene ni idea»
Una vez abordados los temas de la DFB y el Real Madrid, se le preguntó a Klopp, como colofón, sobre el rumor de una inminente salida de Red Bull. «Eso lo han escrito los mismos idiotas: el Salzburger Nachrichten», replicó Klopp, ya visiblemente enfadado. «El compañero del Salzburger Nachrichten no tiene ni idea. Y, además, todo el mundo se hace eco de eso».
De hecho, el rumor sobre la salida de Red Bull lo difundió a finales de febrero el Salzburger Nachrichten. Sin embargo, el periódico no tiene nada que ver con el portal online OE24, sino todo lo contrario. El Salzburger Nachrichten es un medio de comunicación de renombre y calidad, que además tiene una historia controvertida con Klopp.
En junio de 2024, el Salzburger Nachrichten fue el primer medio en informar del inminente fichaje de Klopp por el Red Bull. El asesor de Klopp, Marc Kosicke, desestimó entonces el rumor calificándolo de «tontería total», pero en octubre Klopp fichó efectivamente por el Red Bull.
Las etapas de la carrera de Jürgen Klopp
Periodo Club Cargo 2001 a 2008 FSV Mainz 05 Entrenador 2008 a 2015 Borussia Dortmund Entrenador 2015 a 2024 FC Liverpool Entrenador desde 2025 Red Bull Director deportivo global