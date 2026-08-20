Según informa The Athletic, el Manchester City está trabajando en una operación para fichar al extremo de Palmeiras Elias, ya que el conjunto inglés busca reforzar sus opciones en ataque tras una serie de salidas de alto perfil. El jugador de 22 años es uno de varios objetivos que el City ha identificado para este mercado, mientras el Tottenham Hotspur avanza en las conversaciones por Savinho.

Sin embargo, hacerse con la firma de la joven estrella de Palmeiras estará lejos de ser sencillo para el City. El conjunto brasileño sostiene que el extremo no está en venta este verano, lo que plantea un posible pulso entre los dos clubes. Además, fuentes de Palmeiras han indicado que cualquier parte interesada tendría que ejecutar su cláusula de rescisión de 100 millones de euros para cerrar un acuerdo.