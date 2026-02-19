Goal.com
ICONOS: Fabio Grosso, el insólito héroe italiano del Mundial

En el verano de 2006, unas pocas noches transformaron a Fabio Grosso de un desconocido a un héroe nacional italiano. Desde su decisivo gol con la pierna izquierda contra Alemania hasta su perfecto penalti en Berlín, la historia de Grosso es una increíble historia de humildad, coraje y destino que lo llevó de los campos de la Serie C2 a la final del Mundial. Esto es ICONS, un podcast y una serie de GOAL que repasa los últimos 10 Mundiales a través de los momentos, los personajes y las controversias que los definieron, reviviendo el espíritu de cada torneo.

«Se despeja el balón, Pirlo está ahí, Pirlo, Pirlo otra vez, con el talón, dispara... ¡Gol! ¡Gol, Grosso! ¡Grosso! ¡Gol de Grosso, gol de Grosso, gol de Grosso! Queda un minuto, queda un minuto, gol de Grosso, gol de Grosso, gol de Grosso. Increíble, increíble, vamos ganando y queda un minuto. Vamos ganando y queda un minuto. Gol de Grosso, gol de Grosso».

Han pasado casi 20 años desde aquella noche en Dortmund, pero los aficionados italianos aún recuerdan claramente la banda sonora del Mundial de 2006, el último ganado por la Azzurri.

El 4 de julio, Italia entró en la guarida del león, el Westfalenstadion, para enfrentarse a la anfitriona y favorita del torneo, Alemania. Los italianos, que partían como outsiders, aspiraban a derrotar a todo un país, que les había preparado el más clásico de los funerales en los periódicos, con titulares como «Pizza Arrivederci».

Fue un partido tenso y muy igualado que se fue a la prórroga. Alberto Gilardino estrelló un balón en el poste, Gianluca Zambrotta en el travesaño y Gigi Buffon realizó una parada milagrosa a Lukas Podolski. Entonces, en el minuto 119, cuando la defensa alemana despejó un córner de Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo vio un hueco que parecía no existir y encontró a Fabio Grosso sin marca en el área. Grosso batió a Jens Lehmann con un imparable disparo con la izquierda cruzado.

Un minuto más tarde, Del Piero hizo el 2-0, asistido por Gilardino, sentenciando el partido y enviando a Italia a Berlín, donde ganaría su cuarta Copa del Mundo, en los penaltis, contra Francia. Pero fue el gol de la victoria de Grosso contra Alemania el que hizo historia. Su celebración, corriendo hacia un punto indefinido del campo mientras sacudía la cabeza y gritaba «No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer», se convirtió en icónica.

Grosso acabó abrazando a Zambrotta, Fabio Cannavaro y Buffon, que recorrieron todo el campo para celebrar con él. No fue así en el caso de Marco Materazzi, que tras 120 minutos de batalla no tenía fuerzas para alcanzar a sus compañeros. En su lugar, se arrodilló y abrazó a la persona más cercana a él: el árbitro mexicano Benito Archundia, que intentó en vano zafarse del defensa central italiano.

El gol cambió la carrera de Grosso, y su grito se hizo eco del de Marco Tardelli en la final del Mundial de 1982, cuando una nueva generación de italianos saboreó la gloria mundial.

  • Italian goalkeeper Gianluigi Buffon (L)AFP

    Imprescindible

    Sin duda, 2006 fue el Mundial de Grosso. Más que el de Buffon, Francesco Totti, Pirlo o el eventual ganador del Balón de Oro, Cannavaro. La historia de Grosso es única, su trayectoria tan hermosa como inesperada, de suplente a titular, de jugador extra a protagonista absoluto.

    Ni siquiera Marcello Lippi, que convocó a Grosso para los partidos de clasificación y lo incluyó en su plantilla de 23 jugadores para el torneo tras una buena temporada con el Palermo, habría imaginado que tenía entre manos a un lateral de talla mundial.

    El gol de Grosso contra Alemania fue solo uno de los muchos momentos destacados que protagonizó a lo largo del mes. Tras quedarse en el banquillo en el único partido que Italia no ganó en el torneo, el empate 1-1 con Estados Unidos en su segundo partido de la fase de grupos, Grosso fue decisivo contra Australia en octavos de final y contra Francia en la final, transformando el penalti decisivo que llevó a Italia a lo más alto del Olimpo del fútbol.

    La victoria contra Australia, entrenada por el formidable Guus Hiddink, fue la puerta giratoria de la Copa del Mundo de Italia. El penalti de Totti en el tiempo de descuento, que aseguró el pase a cuartos de final, lo ganó Grosso unos 40 minutos después de que la Azzurri se quedara con 10 hombres gracias a la tarjeta roja de Materazzi por una falta sobre Mark Bresciano. Aunque Lucas Neill y los Socceroos protestaron, Grosso e Italia no se dejaron negar.

    «Fue un penalti claro», declaró Grosso más tarde en una entrevista con los medios italianos. «Moví el balón y el defensa me bloqueó por detrás con los hombros. Por supuesto, mi carrera no fue muy bonita de ver y fue bastante agotadora dada la fase del partido, pero sin duda fue eficaz».

    Totti acabó marcando, pero sin la contribución de Grosso, la historia probablemente habría sido diferente.

  • Fabio Grosso Winning Goal 2006Getty Images

    Impacto final

    Tras su impacto contra Australia y Alemania, Grosso dejó su huella en el partido más importante del torneo: la final del Mundial, y lo hizo en el momento más importante al marcar el decisivo quinto penalti en la tanda.

    «¿Por qué yo?», fue la respuesta instintiva de Grosso a Lippi cuando el entrenador le dijo que sería el quinto en lanzar un penalti después de Pirlo, Materazzi, Daniele De Rossi y Del Piero. Totti había sido sustituido y, aunque el delantero Luca Toni, fichado por la Juventus, y el capitán Cannavaro eran opciones, Lippi confió la responsabilidad a su poco conocido lateral izquierdo.

    «Tú eres el hombre del último minuto», fue la respuesta de Lippi, dicha con gran convicción y sin vacilar, en referencia a la heroicidad de Grosso en la ronda anterior. Pero él no era precisamente un especialista en penaltis. Antes de aquella noche en Berlín, su último penalti había sido cinco años antes, en 2001, cuando jugaba en el Chieti de la Serie C2, la cuarta división del fútbol italiano.

    En esos momentos, con los ojos de millones de personas puestos en ti, sabiendo que la alegría o el dolor, el sueño o la pesadilla dependen únicamente de lo que hagas en los próximos segundos, la presión puede consumirte. La línea entre el fracaso y la inmortalidad es muy delgada.

    «Intenté por todos los medios mantener la calma interior», recordó Grosso en una entrevista con el sitio web de la FIFA. «En momentos como ese, la experiencia cuenta poco o nada. Sin duda, se necesitan habilidades técnicas, pero más que nada, hay que ser capaz de alcanzar un estado mental particular en los momentos previos a la carrera».

    El recuerdo de esos momentos sigue vivo para los aficionados italianos, incluso después de tanto tiempo. El lento caminar de Grosso, tratando de aislarse de todo y de todos, antes de coger el balón con la mano y colocarlo cuidadosamente en el punto de penalti. Lippi se quita las gafas y se seca los ojos, mientras que otros en el banquillo no quieren mirar. Cannavaro permanece inmóvil, como lo ha estado durante los cuatro penaltis lanzados por sus compañeros. Pirlo lo abraza por detrás. Las cámaras vuelven a Grosso, que se gira hacia el árbitro y luego vuelve a enfocar, sin mirar a nadie, ni a Fabien Barthez ni a la esquina de la portería. Su mirada parece perdida, sin puntos de referencia. Se pasa rápidamente la lengua por el labio inferior, mira brevemente hacia arriba, toma una larga carrera y lanza un tiro perfecto, alto, fuerte y cruzado, que deja a Barthez sin opciones al lanzarse a su derecha. Un gol ganador que venció a Francia, la némesis definitiva de Italia, y puso a los Azzurri en el trono.

    «Siempre recordaré que puse fin a la maldición que pesaba sobre Italia en los grandes torneos y, en particular, en los partidos que terminaban en la prórroga o en los penaltis», dijo Grosso sobre el momento que le dio la victoria. «Desde la final del Mundial de 1994 hasta los cuartos de final de Francia 98, pasando por la sensacional final de la Eurocopa 2000, sin olvidar Italia 90 y el Mundial de Japón y Corea del Sur en 2002. Estábamos un poco preocupados antes del último partido en Alemania en 2006, pero logramos mantener la calma y el señor Lippi nos echó una mano decisiva para recuperar la confianza en nosotros mismos».

  • Fabio Grosso PerugiaGetty Images

    De la nada

    Antes del Mundial, nadie habría creído que Grosso se convertiría en un héroe nacional. No solo se consideraba improbable una victoria de la Azzurri, dado el escándalo del Calciopoli que sacudió el fútbol italiano en vísperas del torneo, sino que Grosso estaba lejos de ser un nombre conocido.

    «Mi trayectoria es la de un joven apasionado por el fútbol, que pasó cuatro años en la liga Eccellenza y, a los 22 años, estaba en la C2. Como mucho, podía soñar con jugar en la Serie A», explicó Grosso a La Repubblica. «Pero más allá de los sueños está la utopía. Me decían: "Ven, te llevaremos a jugar aquí o allá", pero yo solo les pedía que me dejaran donde estaba. "Si puedo", les respondía, "llegaré más tarde". Quería seguir mi propio camino sin precipitarme».

    Una anécdota de su etapa en el Renato Curi ilustra a la perfección el carácter de Grosso: «Era muy joven y, en vísperas de nuestro primer partido en la Serie D, mi entrenador llamó a los jugadores más importantes la noche anterior al partido para darles las últimas instrucciones. Sin embargo, cuando llamó a mi casa, no pudo localizarme. Estaba fuera con mis amigos. Lo tomaba todo como un juego... Todavía me sentía como un aficionado. Pero él tenía mucha fe en mí.

    Mi madre me llamó para contarme lo de la llamada. Ella también estaba decepcionada. Al día siguiente, hubo una reunión para hablar de lo que había pasado, de la decepción que le había causado al entrenador. En el partido, marqué un hat-trick y ganamos 6-2. A partir de ese día, me convertí en profesional».

    Grosso pasó a la historia como un excelente lateral, pero pocos recuerdan sus inicios como centrocampista ofensivo. «Era un artista que se convirtió en lateral para avanzar en mi carrera», declaró a La Repubblica. «Siempre jugué como número 10, pero en Perugia el lateral izquierdo fue sancionado y yo jugué en esa posición. En lugar de ser traspasado a la Serie C, me convertí en titular en la Serie A y empecé una nueva vida. En las encrucijadas, casi siempre tomé el camino correcto. Eso es suerte, pero no solo eso.

    «En mi debut en la Serie A en San Siro contra el Inter, estuve a punto de marcar el gol del empate en el minuto 91», continuó. «Golpeé el poste. Luego, el Inter contraatacó, cometí una falta y me expulsaron. Podría haberme derrumbado, pero de alguna manera renací. Y no me arrepiento de nada: siempre he sido yo mismo».

    La victoria de Grosso es la de un soñador; el penalti en Berlín fue la culminación de una carrera como buen futbolista, pero ciertamente no como estrella. Acepta esta etiqueta sin pestañear.

    «El problema era la expectativa general: yo no era [Antonio] Cabrini ni Paolo Rossi, no era Salvatore Schillaci, pero todo el mundo esperaba que lo fuera. Por eso no me gusta hablar de mi penalti en Berlín; es parte del camino, un episodio, pero viví mucho antes y después de ese tiro. Pocos se habrán dado cuenta, pero no pasa nada.

    Siempre me preguntaba qué hacía entre los verdaderos campeones un aficionado que se había abierto camino poco a poco en las filas profesionales, partiendo de un nivel tan bajo. No estaba convencido de mis cualidades para estar allí, pero sabía cómo estar allí».

  • Fabio Grosso Juventus Getty Images

    El descenso

    Después de 2006, la carrera de Grosso despegó, aunque solo sobre el papel. La alegría de Berlín le abrió las puertas para fichar por el Inter, con el que debutó en la Liga de Campeones y ganó el Scudetto con Roberto Mancini, aunque a nivel personal las cosas no salieron exactamente como esperaba.

    Grosso terminó la temporada con 35 partidos disputados en todas las competiciones y tres goles marcados, pero no era una pieza fundamental en los planes del Inter, hasta tal punto que, al final de la campaña, prefirió marcharse al Lyon francés. Sus dos años en el Stade de Gerland estuvieron llenos de éxitos, ya que ganó un título de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. Sin embargo, en el verano de 2009, Grosso decidió volver a Italia y fichó por la Juventus. En ese momento, sin embargo, su carrera estaba en declive.

    Grosso aceptó una reducción salarial del 50 % para fichar por el equipo turinés, pero su aventura con la camiseta blanquinegra, en la que lució el histórico dorsal número 6, no despegó. Tras una buena temporada de debut, el lateral quedó fuera de la plantilla, pero el entrenador Luigi Delneri lo volvió a convocar por necesidad.

    Con la llegada de Antonio Conte al banquillo, Grosso jugó un par de partidos, pero luego volvió a quedarse fuera, hasta tal punto que fue el único miembro de la plantilla que no participó en la ceremonia de entrega de trofeos cuando la Juventus ganó el título de la Serie A, y se marchó como agente libre ese verano. El 5 de diciembre de 2012, Grosso tomó la decisión de retirarse, justificando su decisión unos meses más tarde.

    «Decidí dejar el campo como jugador después de alcanzar una enorme satisfacción porque ya no tenía el hambre que me había caracterizado. Fui al extranjero y jugué en grandes equipos en Italia. Esta carrera me ha dado mucho y siempre permanecerá conmigo. Quería dejarlo para disfrutar más de mi familia y cultivar mis aficiones, como el tenis y el boxeo. Es mi vida».

  • Fabio Grosso SassuoloGetty Images

    Carrera posterior al retiro

    En 2013, Grosso comenzó su carrera como entrenador en el Juventus Primavera, inicialmente como asistente de Andrea Zanchetta antes de ocupar su puesto, donde ganó el Torneo de Viareggio en 2016, aunque perdió las finales de la Coppa Italia y la liga ante el Inter y la Roma, respectivamente.

    En el verano de 2017, Grosso fue contratado por el Bari, equipo de la Serie B, y lo llevó a terminar en sexta posición, pero su contrato fue rescindido al final de la temporada debido a los problemas extradeportivos del club, que acabaron provocando su quiebra. Grosso volvió a empezar con otro equipo de segunda división, el Verona, pero fue despedido en las últimas semanas de la temporada, cuando el equipo estaba cerca de los puestos de play-off.

    La primera experiencia de Grosso como entrenador en la Serie A fue desastrosa, ya que sufrió tres derrotas en otros tantos partidos al frente del Brescia de Mario Balotelli, lo que le llevó a ser destituido rápidamente. A partir de ahí, se marchó a Suiza, al Sion, pero las cosas no le fueron mucho mejor, ya que fue despedido cuando el equipo se encontraba a solo un puesto del último lugar de la tabla.

    En marzo de 2021, Grosso regresó a Italia, sustituyendo a su compañero ganador de la Copa del Mundo Alessandro Nesta en el Frosinone, y consiguió salvarlo del descenso. Permaneció en Ciociaria hasta el final de la temporada 2022-2023, asegurando el ascenso a la Serie A a tres jornadas del final. El 16 de octubre de 2023 fichó por el Lyon, pero se marchó tras solo siete partidos, en los que consiguió una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Su aventura en Francia se recuerda sobre todo por el ataque al autobús del Lyon por parte de los aficionados del Marsella, que lanzaron objetos a los visitantes del Velódromo, uno de los cuales alcanzó a Grosso en el ojo.

    Desde 2024, Grosso entrena al Sassuolo, que la temporada pasada ganó la Serie B y ascendió a la máxima categoría. Como entrenador, al igual que como jugador, su objetivo es ganar, pero eso no es todo.

    «Nunca quise limosnas, nunca viví de mis ganancias. No me gusta hablar de las cosas, me gusta hacerlas. Dejé de jugar cortando todo, me desconecté de repente. Alguien escribió: «Grosso quiere retirarse», y yo ya lo había hecho seis meses antes. Lo hice tan discretamente que nadie se dio cuenta. Y no escribí ningún libro, no me convertí en un personaje de televisión. Me quedé en el campo con los muchachos.

    «Quiero que aprendan a perseverar en situaciones difíciles, a no conformarse con hacer lo mínimo. Es humano temer los retos, pero ese miedo debe transformarse en valentía. Y en el campo, nunca hay que pensar demasiado: pensar ralentiza la acción. Para mí, entrenar es también una forma de devolver parte de la suerte que he tenido. Quiero que mis chicos sean felices y estén satisfechos».

