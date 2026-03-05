ICONOS: Cómo las vuvuzelas, el Jabulani y la «mano de Dios» marcaron la polémica Copa Mundial de 2010

La Copa del Mundo de 2010, celebrada en Sudáfrica, ha sido recientemente considerada como la mejor Copa del Mundo jamás celebrada. Dependiendo de tu opinión sobre lo que hace que una Copa del Mundo sea brillante, esto te parecerá fantástico o te hará poner los ojos en blanco y murmurar algo sobre vuvuzelas, knuckleballs, motines y esa mano de Luis Suárez.
Esta fue la primera Copa del Mundo que se celebró en la era digital moderna, en la que las redes sociales llevaron todos los aspectos de la experiencia directamente a su cerebro a través de la pantalla de su teléfono. Tanto Twitter como Facebook estaban en su apogeo, recién creados e interconectados, y convirtieron esta edición del torneo cuatrienal en algo más que un grupo de hombres dando patadas a un balón para ganar un trofeo dorado. La convirtió en una experiencia inmersiva de cultura pop en la que se podía seguir la acción a través de los tuits en directo de Joe Bloggs sobre su opinión acerca de la escandalosa tarjeta roja a Kaká, o la experiencia corporativa edulcorada a través del entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, de 71 años, que declaró: «También estoy muy feliz de compartir mi propia experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2010 con los aficionados de todo el mundo» en su primer tuit en la víspera de la final.
«Thefacebook», como se conocía el día de su lanzamiento, solo tenía tres meses cuando, en una anodina sala de conferencias de Zúrich, Blatter hizo todo lo posible por crear suspense en el anuncio de los anfitriones de la Copa del Mundo de 2010, insistiendo varias veces en que conocería el resultado del dudoso proceso de licitación de la FIFA en tiempo real mientras sacaba el nombre del país ganador de un sencillo sobre blanco adornado con un ostentoso sello rojo. Sin embargo, la presencia de Nelson Mandela sentado en primera fila demostró que Blatter estaba siendo poco sincero: ¡no se invita al venerado icono mundial de la lucha contra el apartheid a ocupar un lugar de honor para luego decirle que ha perdido!
Cuando Blatter dejó de lado la teatralidad y finalmente confirmó al ganador, la delegación sudafricana estalló de alegría, mientras varios de sus miembros sacaban largos tubos de plástico y presentaban al mundo lo que sería una característica auditiva definitoria de la propia final: la vuvuzela.