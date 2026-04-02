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Icons 2018 GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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ICONOS: Cómo el joven Kylian Mbappé emuló en dos ocasiones a Pelé durante el triunfo de Francia en el Mundial de 2018

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K. Mbappe
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Kylian Mbappé solo tenía 19 años cuando convirtió el Mundial de 2018 en su presentación personal ante el mundo: batió récords franceses e igualó hazañas que no se veían desde la época de Pelé, todo ello mientras impulsaba a Les Bleus hacia un título que parecía el comienzo de algo histórico. En la última edición de Icons, el podcast y la serie de reportajes de GOAL que repasa los últimos 10 Mundiales a través de los momentos, los personajes y las polémicas que los definieron, reviviendo con intensidad el espíritu de cada torneo, echamos la vista atrás para recordar cómo Mbappé acaparó el protagonismo en Rusia con la selección francesa...

««No quiero ser solo alguien de paso en el fútbol». La profundidad de las palabras de Kylian Mbappé justo después de la final del Mundial de 2018 contrastaba con su corta edad, pero no tenía por qué preocuparse. Con 19 años, acababa de llevar a Francia a la gloria en el mayor escenario del fútbol —emulando por segunda vez a uno de los mejores de todos los tiempos— y desde entonces no ha dejado de estar en el punto de mira.

Mbappé no era precisamente un desconocido cuando llegó a Rusia como la nueva y prometedora estrella de la selección francesa de Didier Deschamps. Destinado al estrellato tras su irrupción en el Mónaco, el adolescente se había incorporado al club de su ciudad natal, el París Saint-Germain, un año antes en calidad de cedido, antes de un traspaso definitivo ya acordado por la friolera de 180 millones de euros (166 millones de libras), lo que significaba que estaba a punto de convertirse en el segundo jugador más caro de todos los tiempos con 19 años. Se puso inmediatamente manos a la obra para amortizar esa inversión, contribuyendo con 38 goles en su temporada de debut en la capital francesa, aunque algo alejado del centro de atención en la Ligue 1.

No obstante, la forma en que Mbappé arrasó en el torneo siendo aún un adolescente fue algo que no se había visto desde Pelé en Suecia en 1958, ya que emuló repetidamente las hazañas del grande de todos los tiempos. La razón por la que el Mundial sigue siendo el evento más apasionante que ofrece el fútbol es la fugaz oportunidad, que se presenta cada cuatro años, de presenciar en tiempo real cómo alguien se hace un nombre en el escenario más importante. En 2018, esa persona fue Mbappé.

Este fue el prólogo de una carrera que estaba destinada a desarrollarse al más alto nivel, con Mbappé convertido ahora en la superestrella que todos esperaban que fuera para su club y su selección —y desde luego no alguien que «solo haya pasado por» este deporte—.


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    Todo empezó con un remate a puerta vacía

    En realidad, Francia tuvo un comienzo poco prometedor en Rusia, a pesar de contar con una plantilla repleta de estrellas en la que también figuraban Paul Pogba, N’Golo Kanté y Raphaël Varane; necesitó un penalti y un insólito gol en propia puerta para imponerse a Australia en su primer partido, antes de encontrarse con las dificultades ante otro rival tenaz, Perú.

    Mbappé, sin embargo, dio un paso al frente para llevar a Les Bleus a octavos de final. Sería difícil recordar su primer gol en un Mundial sin la ayuda de Internet, y eso se debe a que probablemente fue el más sencillo de toda su carrera hasta la fecha; después de que un disparo desviado de Olivier Giroud superara por alto al portero peruano, el joven estaba allí para empujar el balón al fondo de la red desde, literalmente, un metro de distancia. En ese momento, se convirtió en el goleador más joven de su país en la historia del Mundial.

    Una selección francesa con muchos cambios en el once inicial empató a cero con Dinamarca en su último partido del Grupo C, continuando así con su engañoso y mediocre inicio, pero el gol de Mbappé significó que ya se habían clasificado con seguridad para los octavos de final como primeros de grupo.

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    Superando a un grande de todos los tiempos y emulando a otro

    30 de junio de 2018. Ese fue el día en que el mundo empezó a darse cuenta. Si la gente aún no se había fijado en las hazañas de Mbappé durante la fase de grupos, sin duda lo haría en los octavos de final.

    Fue Kylian Mbappé contra Lionel Messi en lo que acabaría siendo un clásico del Mundial, ya que el decepcionante segundo puesto de Argentina en el Grupo D dio lugar a un enfrentamiento apasionante con Francia en Kazán en la primera ronda eliminatoria. Descrito prematuramente como el relevo del mejor jugador del mundo en aquel momento, este sería el partido decisivo de la carrera de Mbappé hasta la fecha, ya que demostró su increíble capacidad atlética y su devastadora habilidad goleadora para marcar el comienzo de una nueva era de superestrellas.

    Fue Mbappé quien abrió el marcador a los 11 minutos, apoderándose del balón en su propio campo después de que, precisamente, Messi lo perdiera. Lo que siguió fue una demostración asombrosa de lo que el adolescente era capaz de hacer, ya que dejó atrás a casi toda la selección argentina, escapándose de sus garras y entrando como una exhalación en el área antes de ser derribado por el desventurado Marcos Rojo, que solo intentaba seguirle el ritmo.

    Antoine Griezmann transformó el consiguiente penalti, pero un partido totalmente impredecible volvió a estar empatado a la hora de juego después de que Ángel Di María y Benjamin Pavard intercambiaran dos golazos tras un disparo desviado de Messi que dio brevemente la ventaja a la Albiceleste. Pero en el espacio de cuatro minutos, Mbappé tomó las riendas del partido y se lo arrebató a Argentina.

    En el minuto 64, controló un balón rebotado y, de alguna manera, se hizo un hueco en un área abarrotada antes de lanzar un potente disparo con la izquierda que se coló por debajo de las manos del portero Franco Armani, dando a su país una ventaja de 3-2. Mientras sus aficionados aún celebraban, una fluida jugada colectiva de atrás hacia adelante culminó con un hábil pase de Giroud al camino del joven de 19 años, que se abalanzaba hacia la portería, y este disparó un imparable remate de primera intención al ángulo inferior para desatar el caos en la banda.

    A pesar del gol de consolación de Sergio Agüero en los últimos minutos, ese esfuerzo permitió a Mbappé poner el partido fuera del alcance de uno de los grandes de todos los tiempos, Messi, al tiempo que emulaba a otro al convertirse en el primer adolescente en marcar dos goles en un partido de eliminatorias de un Mundial desde que Pelé, con 17 años, lo hiciera en Suecia en 1958. Tras 60 largos años, el récord había sido finalmente igualado.

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    «Pelé está en otra liga»

    Esa hazaña le valió el reconocimiento del difunto y gran delantero, ya que Pelé escribió en Twitter: «Enhorabuena, @KMbappe. ¡Dos goles en un Mundial siendo tan joven te sitúan en muy buena compañía! Buena suerte en tus próximos partidos. ¡Excepto contra Brasil!».

    Pero a pesar de unirse al icono brasileño en ese club tan exclusivo, Mbappé no mostró más que humildad tras llevar a su país a los cuartos de final del Mundial, contradiciendo su corta edad.

    «Es halagador ser el segundo después de Pelé, pero pongamos las cosas en contexto: Pelé está en otra categoría», dijo. «Pero es bueno estar entre esta gente y marcar en partidos de eliminatoria. Soy muy joven, nací el mismo año en que Francia ganó el Mundial (1998). Esa fue nuestra única vez, pero esta es nuestra oportunidad de demostrar nuestras habilidades. Sin duda, no hay mejor lugar para brillar que este. Todos los mejores jugadores están aquí, es el escenario más grande».

    «[1998] Fue un buen año: ganamos el Mundial y nació Kylian», se hizo eco Deschamps, reconociendo que todos habíamos sido testigos de cómo Mbappé daba un gran paso en el camino hacia la grandeza. «En un partido tan importante, demostró todo su talento. Además de marcar dos goles y provocar el penalti, también defendió bien cuando tuvo que hacerlo.

    «Es un joven fantástico. Adora el fútbol, lo sabe todo sobre clubes y jugadores. Estoy muy contento de que sea francés y de que esté progresando tan bien».

    Sus compañeros de equipo también reconocieron que este fue un momento decisivo en la carrera del joven. «Ese es el Kylian que necesitábamos ver», declaró Griezmann a los medios. «Marcó la diferencia al provocar el penalti y luego marcar dos goles. Es obvio que nos aporta mucho. Cuando tuvimos momentos complicados, él estuvo ahí.

    «Esperemos que ahora el mundo vea el potencial que tenemos como equipo. Pero Kylian se ha revelado ante los ojos de todos».

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    A la espera entre bastidores

    Resultó casi profético que Mbappé no tuviera la misma influencia en los cuartos de final y las semifinales antes de resurgir como héroe en el escenario más importante, mientras Francia —a menudo criticada por sus tácticas conservadoras— se abría paso hasta la gran final en Moscú.

    Fue Griezmann quien les inspiró para superar a Uruguay en cuartos de final, dando una asistencia de falta a Varane antes de que el portero Fernando Muslera, de alguna manera, no pudiera detener su disparo desde lejos para sellar una victoria rutinaria por 2-0 en una muestra de implacable eficacia de Les Bleus. Mbappé tuvo una oportunidad gloriosa de abrir el marcador, pero calculó mal el remate de cabeza.

    En la semifinal contra Bélgica, Mbappé fue el revulsivo de Francia, que se vio obligada a defender durante largos periodos ante la generación dorada de sus vecinos, liderada por Eden Hazard y Kevin De Bruyne. Aunque no llegó a ver puerta, el joven fue una amenaza constante en el contraataque, haciendo gala de su rapidez y su inteligencia posicional, sin dar un respiro a la defensa belga.

    Lo más destacado fue un espectacular toque de dos tiempos para habilitar a Giroud ante la portería, pero el disparo del delantero fue despejado in extremis. Al final, sin embargo, el cabezazo de Samuel Umtiti bastó para que los hombres de Deschamps se colaran en la final, donde les esperaba Croacia.

  • France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia FinalGetty Images Sport

    Brillando en el escenario más importante del mundo

    Tras haber pasado relativamente desapercibido desde su dominante actuación individual contra Argentina en octavos de final, la pregunta era si Mbappé sería capaz de dar la talla en el mayor escenario del fútbol mundial. ¿La respuesta? Un rotundo .

    Durante 45 minutos, sin embargo, no parecía que fuera a ser así; el adolescente pasó desapercibido en la primera parte de una caótica final, quizá intimidado por la ocasión. Francia había conseguido una ajustada ventaja de 2-1 al descanso, una vez más gracias a un gol en propia puerta y un penalti, repitiendo así su victoria en el partido inaugural contra Australia.

    En la segunda parte, sin embargo, Mbappé cobró vida, aterrorizando a Croacia al contraataque mientras una Francia implacable se ponía con una ventaja insuperable sobre los eternos tapados. Fue su regate por la banda derecha lo que acabó haciendo que el balón le cayera a Pogba, quien, en su segundo intento, envió el balón al fondo de la red con un magnífico remate con la izquierda para poner el 3-1.

    Apenas seis minutos después llegó el momento culminante del maravilloso torneo de Mbappé, cuando la estrella del PSG se internó desde la banda derecha para recibir un pase de Lucas Hernández en el centro del área, antes de apuntar y lanzar un preciso disparo raso al ángulo inferior desde 25 metros. Fin del partido.

    «El chico con el mundo a sus pies: Kylian Mbappé», exclamó Peter Drury en la retransmisión. «Piensa en la vida que le espera a este chico».

    Con ese golpe de su bota derecha, Mbappé igualó al gran Pelé por segunda vez en el mismo torneo, convirtiéndose en el segundo adolescente de la historia en marcar en una final de la Copa del Mundo, mientras Francia levantaba el trofeo por primera vez desde 1998, el año de nacimiento de su nuevo héroe.

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    «Bienvenido al club»

    Una vez más, el gran Pelé se mostró más que encantado de que se le uniera en el selecto panteón de los jóvenes goleadores del Mundial. «¡Solo el segundo adolescente en marcar un gol en una #FinalDeLaCopaDelMundo!», tuiteó Pelé. «Bienvenido al club, @KMbappe. ¡Es genial tener compañía!». El entonces jugador de 77 años añadió a continuación: «Si Kylian sigue igualando mis récords así, puede que tenga que desempolvar mis botas de nuevo...».

    Está claro que el joven delantero se había ganado la admiración del hombre con quien comparte ese récord único, ya que Pelé dijo más tarde, en diciembre de ese año: «Ya elogié a Mbappé el año pasado, diciendo que era un gran jugador. Ganó el Mundial con 19 años; yo solo tenía 17 cuando lo gané. Le dije que podía igualarme, creo que puede convertirse en el nuevo Pelé. Mucha gente piensa que lo dije en broma, pero no, ¡no es una broma!».

    De hecho, en el torneo y en medio de todo el revuelo que lo rodeaba, Mbappé parecía haber comprendido lo que se requería para convertirse en uno de los grandes de todos los tiempos.

    «He aprendido que las mayores estrellas y los mejores jugadores son los más humildes, los que más respetan a la gente», dijo en una de las pocas entrevistas que concedió para la portada de larevista Time a finales de 2018. «Hay tres criterios: respeto, humildad y lucidez. Mi madre siempre me ha dicho que para convertirse en un gran futbolista, hay que ser, ante todo, un gran hombre».

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    No es «solo de paso»

    Las palabras de Mbappé nada más terminar la final en Moscú, cuando el confeti apenas se había posado sobre el césped del estadio Luzhniki, reflejaban esa humildad y lucidez, así como su mentalidad de élite a pesar de su corta edad.

    «Estoy muy feliz. Hablé de mis ambiciones antes del Mundial. El camino ha sido largo, pero ha merecido la pena. Estamos orgullosos de haber hecho felices a los franceses. Ese era nuestro papel: que se olvidaran de todos sus problemas. Por cosas como esta es por lo que jugamos.

    «No quiero ser solo alguien de paso en el fútbol. Convertirme en campeón del mundo envía un mensaje. Quiero hacerlo aún mejor, pero ganar el Mundial ya es un buen comienzo».

    Al echar la vista atrás al Mundial de 2018 y a lo que ha sucedido en los ocho años transcurridos desde entonces, Mbappé realmente no tenía por qué haberse preocupado. Este torneo resultó ser su trampolín hacia el estrellato mundial, ya que brilló con luz propia bajo el intenso resplandor de los focos en Rusia, igualando en dos ocasiones al que posiblemente sea el mejor jugador de todos los tiempos.

    Tras haber alcanzado su potencial para convertirse en uno de los mejores jugadores del planeta —si no el mejor—, ya es un icono de la Copa del Mundo a sus 26 años.