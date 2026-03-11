Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Allegri Ibrahimovic Furlani Grafica
Emanuele Tramacere

Traducido por

Ibrahimovic: «Tenemos que crear un Milan ganador. Somos la parte más fashion de Milán. Modric y Rabiot están en otro nivel. Allegri querría un equipo con más carácter»

El exdelantero sueco explicó a CBS Golazo los planes del fondo RedBird para el futuro de los rossoneri.

La victoria en el derbi contra el Inter ha devuelto el entusiasmo al mundo del Milan, que ahora intenta creer en la remontada por el Scudetto. El asesor sénior del fondo RedBird, Zlatan Ibrahimovic, concedió una entrevista a CBS Golazo, marca estadounidense que retransmite nuestra Serie A, en la que habló de los próximos movimientos de Gerry Cardinale para los rossoneri.

 Desde bromas sobre la rivalidad con los nerazzurri hasta los entresijos de sus inicios en Holanda, el exdelantero habló en profundidad sobre Allegri, el proyecto Milan Futuro y la ambición que debe tener este club.

Estas fueron sus palabras.

  • «LA PARTE FASHION DE MILÁN»

    «Tenéis que estar en el lado correcto de Milán. Ya sabéis, hay dos lados: el azul y el rojo. Nosotros somos el lado de la moda (risas, nota del editor). ¡Bienvenidos a Milanello!». 

    • Anuncios

  • «ME INSPIRABA EN VAN BASTEN»

    «¿Quién me inspiraba? Marco van Basten. Lo curioso es que, cuando fui al Ajax, muchos me comparaban con él, así que ya allí la presión era alta. Todavía no estaba preparado para soportarla a ese nivel, porque, obviamente, él es un icono, una leyenda, y en ese club formaba parte del trío holandés, compuesto por él, Rijkaard y Gullit. Me comparaban con él porque era delantero, por mi forma de jugar... así que él era mi referencia cuando se hablaba del Milan. Tuvo una carrera corta, pero lo que hizo quedará en la historia».

  • MILÁN FUTURO

    «En la cultura italiana, todo el mundo se centra en los resultados. Los jóvenes, los entrenadores, quieren ganar. Si quiero ganar, pongo a un jugador que esté preparado, quitándole espacio al que tiene potencial, con el riesgo de bloquear su desarrollo. 

    En el Milan hemos cambiado esto. Ante todo, queremos darles tiempo de juego a los chicos, porque cuando eres joven tienes que jugar. Si no juegas en el Milan Futuro, juegas en la Primavera, al 100 %. Si empiezas en el Milan Futuro pero los ritmos son diferentes, te trasladamos a la Primavera, creces y te volvemos a traer. 

    Es como una escalera que subes y bajas, con el objetivo de crecer, de modo que cuando llegas al primer equipo es por los resultados que has obtenido».

  • DAR A LOS AFICIONADOS UN MILÁN GANADOR

    «7 Champions League, 19 ligas, los Balones de Oro de nuestros jugadores, todas las copas internacionales que hemos ganado. Los aficionados están acostumbrados a esto, y si no se lo das, no les das el Milan, y tenemos que dárselo».

  • «ALLEGRI QUIERE UN EQUIPO CON MÁS CARÁCTER»

    «Tuve a Allegri como entrenador. Es muy bueno en las relaciones con los jugadores, está gestionando el grupo a la perfección. Ya ha ganado trofeos con el Milan, y ya era bueno cuando me entrenaba. Tiene carácter, también porque no era fácil cuando yo jugaba, ya que había otros jugadores con mucho carácter como Seedorf y Cassano. 

    No teníamos miedo de decir las cosas, pero Allegri tenía que pensar en el grupo, no en el individuo. Tenía que pensar en hacer lo mejor para el equipo, pero lo hizo muy bien y hoy se lo está transmitiendo al equipo. Los jugadores de entonces eran diferentes a los de hoy. Quizás los actuales tienen un poco menos de carácter y a él le gustaría tenerlo».

  • MODRIC Y RABIOT EN OTRO NIVEL

    «Trabajar con Allegri es fácil, tiene experiencia, ha estado en grandes clubes. Es un ganador, y estar en el Milan no es para cualquiera. Él entiende lo que significa estar en el Milan, así que solo tiene que hacérselo entender a los jugadores. Excepto a Modric. A él no hay que explicarle nada. También tenemos a Rabiot, que, en mi opinión, está a otro nivel. En este equipo tenemos a Mike (Maignan, ndr), Nkunku, que llegó este año, y Rabiot. Jugué con ellos cuando tenían 17 años en el PSG, y hoy están aquí, en el Milan».

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL
0