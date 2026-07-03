Desde los estudios de Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic analizó el partido entre Portugal y Croacia: «Al final, Portugal se clasificó para los octavos de final: así es el fútbol... A veces las reglas te favorecen, otras te perjudican. Es una lástima que esta vez hayan perjudicado a Croacia. Luka Modrić y Mateo Kovacic se van con la cabeza alta: lo han dado todo, aunque las cosas no hayan salido como esperaban. Portugal, en general, ha sido superior y ha jugado bien, pero Croacia también saltó al campo con el objetivo de marcar. Pedro Neto y Bruno Fernandes estuvieron por debajo de lo esperado, mientras que Rafael Leão brilló y complicó a la defensa croata. Los cambios de Roberto Martínez, Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva y Gonçalo Ramos, fueron decisivos. Leão asistieron a Ramos, quien marcó el gol del triunfo luso».