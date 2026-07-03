Ibrahimovic fue directo: «Fue un partido magnífico, arruinado al final por el VAR. El gol del 2-2 fue legal; anularlo fue un robo. O el sensor del balón falló, o algo falló, porque Renato Veiga tocó el balón y, por tanto, no había fuera de juego. Mirad el ángulo: el 20 croata no toca el balón, no altera su trayectoria. ¡Es el 13 luso (Veiga) quien lo roza! ¿Cómo puede ser fuera de juego? ¿Un rival lo toca y, de repente, el goleador croata queda en fuera de juego? ¡Absurdo! A los croatas, que habían luchado con el corazón, se les ha privado de un momento de ensueño en este Mundial. Para anular un gol en el minuto 90, la decisión debe ser cristalina. Aquí no lo fue en absoluto. Esto no ha sido arbitraje. Ha sido un robo en toda regla. Para mí está claro que querían que Portugal y Ronaldo llegaran a octavos para enfrentarse a España».