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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Ibrahimovic: «El VAR arruinó el Portugal-Croacia; anularon un empate por un fuera de juego inexistente. Ronaldo maneja al equipo a su antojo»

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El ex campeón sueco carga contra todos tras el sorprendente final del partido en Toronto.

La anulación del 2-2 de Croacia ante Portugal, obra de Josko Gvardiol y anulada por fuera de juego de Matanovic, sigue generando debate. Aunque el árbitro noruego Eskas recibió una indicación clara del chip del balón, Zlatan Ibrahimovic, comentarista del Mundial para Fox Sports, se mostró perplejo.


¿POR QUÉ SE ANULÓ EL 2-2 DE CROACIA?

  • ¿DÓNDE ESTÁ EL FUERA DE JUEGO?

    Ibrahimovic fue directo: «Fue un partido magnífico, arruinado al final por el VAR. El gol del 2-2 fue legal; anularlo fue un robo. O el sensor del balón falló, o algo falló, porque Renato Veiga tocó el balón y, por tanto, no había fuera de juego. Mirad el ángulo: el 20 croata no toca el balón, no altera su trayectoria. ¡Es el 13 luso (Veiga) quien lo roza! ¿Cómo puede ser fuera de juego? ¿Un rival lo toca y, de repente, el goleador croata queda en fuera de juego? ¡Absurdo! A los croatas, que habían luchado con el corazón, se les ha privado de un momento de ensueño en este Mundial. Para anular un gol en el minuto 90, la decisión debe ser cristalina. Aquí no lo fue en absoluto. Esto no ha sido arbitraje. Ha sido un robo en toda regla. Para mí está claro que querían que Portugal y Ronaldo llegaran a octavos para enfrentarse a España».

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  • LEAO EXCELENTE

    Desde los estudios de Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic analizó el partido entre Portugal y Croacia: «Al final, Portugal se clasificó para los octavos de final: así es el fútbol... A veces las reglas te favorecen, otras te perjudican. Es una lástima que esta vez hayan perjudicado a Croacia. Luka Modrić y Mateo Kovacic se van con la cabeza alta: lo han dado todo, aunque las cosas no hayan salido como esperaban. Portugal, en general, ha sido superior y ha jugado bien, pero Croacia también saltó al campo con el objetivo de marcar. Pedro Neto y Bruno Fernandes estuvieron por debajo de lo esperado, mientras que Rafael Leão brilló y complicó a la defensa croata. Los cambios de Roberto Martínez, Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva y Gonçalo Ramos, fueron decisivos. Leão asistieron a Ramos, quien marcó el gol del triunfo luso».

  • EL EGO DE RONALDO

    Tras elgol de Cristiano Ronaldo que igualó 1-1 y fue su primer tanto en eliminatorias del Mundial, Zlatan Ibrahimovic declaró: «No se puede ganar nada en 2026 con un Cristiano de 41 años liderando el ataque. Además, porque en el banquillo está Ramos, que salió al campo y marcó. Eso no es liderazgo legendario. Es el ego el que tiene al equipo como rehén. Ronaldo ha perdido el toque y la movilidad. Ahora solo se queda en el área… A estas alturas, es su aura la que le sostiene más que sus piernas. Seguir alineándolo como titular es una auténtica locura dictada por la nostalgia».

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