Zlatan Ibrahimović, leyenda de Suecia, mostró su enfado tras la anulación de un gol de Croacia en los últimos instantes de su partido contra Portugal en los dieciseisavos del Mundial.

Jvardiol marcó el empate para Croacia en el último suspiro ante Portugal, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego tras revisar el VAR.

«La Gazzetta dello Sport» recogió sus palabras durante el análisis del partido para Fox Sports.

Ibra afirmó: «Fue un partido magnífico, pero el VAR lo estropeó al final. No veo ninguna infracción en el gol del empate (2-2)».

Y añadió: «El VAR anuló el gol, pero para mí fue un robo. O el sensor del balón no funcionaba, o pasó algo, porque Renato Vega lo tocó, así que no había fuera de juego».

Y subrayó: «Fíjense en el ángulo de la repetición: el jugador croata número 20 no tocó el balón ni alteró su trayectoria. Quien lo tocó fue el portugués número 13, Renato Viga».

Y añadió: «¿Cómo puede haber fuera de juego? El defensa rival toca el balón y, de repente, ¿el autor del gol croata está en fuera de juego? Es absurdo».

A los croatas, que lucharon con todo su corazón, se les privó de un momento de ensueño en el Mundial. Cuando se anula un gol en el 90, la decisión debe ser clara como el agua, y aquí no lo fue. Eso no fue arbitraje, fue un robo descarado. Para mí, está claro que querían que Portugal y Ronaldo pasaran a octavos para enfrentarse a España».