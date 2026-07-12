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Yamal-KonateGetty/GOAL
Mohamed Saeed

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Ibrahima Konaté asegura que Francia no caerá en la «trampa» de Lamine Yamal, y rechaza el «miedo» que el español atribuye a los galos antes de la semifinal del Mundial

L. Yamal
I. Konate
España
Francia
World Cup

Ibrahima Konaté ha respondido a las declaraciones de Lamine Yamal, quien afirmó que Francia debería «temer» a España de cara a su espectacular partido de semifinales del Mundial. Desde la concentración de la selección francesa en Boston, el defensa del Real Madrid insistió en que «Les Bleus» se mantienen humildes y hacen caso omiso de los rumores externos.

  • Francia no se deja intimidar por la confianza de España

    Aumenta la tensión antes de la semifinal del Mundial 2026 en Arlington (Texas). Tras eliminar a Bélgica, Yamal retó a Francia, recordando su rivalidad reciente.

    Konaté restó importancia a las palabras del joven: «¿Tiene Francia miedo a España? No. No prestamos atención a lo que se dice antes del partido», declaró a los periodistas.

    «No debemos temer a nadie. Lo importante es mantener la humildad con la que empezamos y no caer en esas trampas, sobre todo ahora. Él puede decir lo que quiera. Nosotros nos prepararemos lo mejor posible y espero que, al final, el resultado nos favorezca».

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    España «no es solo Lamine»

    Konate insiste en que el equipo de Didier Deschamps no debe centrarse solo en un jugador. El exdefensa del Liverpool, recién fichado por el Real Madrid, cree que la fuerza colectiva de La Roja es el verdadero peligro.

    Al ser consultado sobre el plan táctico para el joven extremo, respondió: «No hemos pensado específicamente en eso. España es un equipo excepcional, con muchos jugadores de primer nivel. El objetivo no es centrarse en uno solo, porque todo el equipo puede hacerte daño. No se trata solo de Lamine, sino de toda España».


  • Afrontar los fantasmas de la Eurocopa 2024

    España ha dominado en los últimos años, especialmente tras vencer a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024, pero Konaté apuntó a ciertas circunstancias que, en su opinión, influyeron en ese resultado.

    Dijo: «No vamos a mentir: fue un partido muy difícil. Pero, sinceramente, si somos sinceros entre nosotros —y con el debido respeto a todos los jugadores de esta selección francesa—, la alineación titular que saltó al campo contra España aquel día, sobre todo en la defensa, estaba formada por muchos jugadores que no se habían compenetrado antes. Era la primera vez que jugábamos todos juntos, y eso complicó las cosas. De haber sido distinto, el partido no habría transcurrido igual».


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  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    Konate, ilusionado con su fichaje soñado por el Madrid

    Konate reflexionó sobre su fichaje por el Real Madrid.

    Pese a la inminente semifinal internacional, es consciente de la importancia de este fichaje. «Es el mejor club de la historia. Hasta que no te pones esa camiseta, no te das cuenta de verdad», confesó.

    Aun así, su prioridad es llevar a Francia a su tercera final del Mundial y tomarse la revancha ante Yamal y España.

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