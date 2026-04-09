«Iba a pedir la cabeza de Slott»... Salah aplaza su explosión en la catastrófica noche del Liverpool

Tras el partido, Mohamed Salah —que dejará el equipo al final de la temporada— fue elogiado por su profesionalidad pese a no jugar de titular contra el París Saint-Germain. Su actitud impresionó a exjugadores como Stuart Pearce y Steven Gerrard.

Pierce, de 68 años, destacó que Salah personificaba la profesionalidad durante su rutina en la banda, pese a que el técnico lo ignoró en cinco cambios.

En talkSPORT añadió: «Lo veo aquí corriendo (durante el calentamiento). Está al frente del grupo y a veces nadie se da cuenta».

Y añadió: «Si hay un momento en el que un jugador puede comportarse mal es cuando Mohamed Salah no es alineado en un partido, con solo seis o siete encuentros más en su carrera con el Liverpool y el equipo necesitando un gol».

Y añadió: «Tiene todas las razones para comportarse mal, pero está ahí corriendo con el equipo (entrenamientos físicos tras el partido) y haciendo el trabajo que hacen de área a área después de los partidos... Así que hay que elogiarlo por eso. Sé que ese es su trabajo. Y lo entiendo».

Gerrard, que ya piensa en la Premier de la próxima semana, coincidió: «También merece elogios; se quedó atrás y corrió más».

«Merece un aplauso, se quedó atrás y realizó un entrenamiento extra (tras el partido)».

Y añadió: «Ya está pensando en el partido del sábado contra el Fulham, lo que demuestra su profesionalidad y mentalidad».