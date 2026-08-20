Getty Images Sport
Traducido por
Ian Wright teme que el «nudo corredizo del beneficio puro» pueda llevar al Arsenal a vender a Myles Lewis-Skelly
El fuerte gasto alimenta la especulación
Según se informa, el Arsenal busca al menos una salida importante después de acordar un acuerdo de 51 millones de libras por Ezri Konsa, del Aston Villa, tras haber fichado ya a Christos Tzolis y Bruno Guimaraes. Ese gasto ha alimentado los rumores sobre el futuro de Lewis-Skelly en medio de las afirmaciones de que el canterano fue ofrecido al Chelsea y al Manchester United. A pesar de que el adolescente quiere quedarse y brilló en la Community Shield, la negativa del CEO Richard Garlick a descartar una venta ha aumentado la preocupación de los aficionados.
- ZUMA Press Wire
Un comentarista critica las operaciones con intermediarios
En el podcast Stick to Football, Wright expresó su frustración por la especulación en curso y cuestionó la creciente influencia de los intermediarios en los negocios de los clubes: «No sé de dónde sale eso porque sé con certeza que no sale de su entorno.
»No sale de su madre. Los aficionados del Arsenal tienen que calmarse con eso de decir que su madre lo está ofreciendo por ahí. Myles ya ha dicho que está contento de quedarse. ¿Por qué el Arsenal no ha dicho simplemente que no está en venta? Sería un gran fichaje para el Manchester United, claro que lo sería. Mirad lo que está haciendo.
»Están pasando cosas y, una vez más, esto es lo que me preocupa del Arsenal, la forma en que estamos haciendo negocios con intermediarios ahora. ¿Cómo sale esa historia cuando sabemos con certeza que están pasando y quieren quedarse y están contentos?
»Con [Gabriel] Martinelli nadie del club se ha puesto en contacto, pero lo han estado ofreciendo por todas partes, ¿quién está haciendo eso? ¿Por qué está pasando?»
Las presiones fiscales amenazan a los jóvenes
El exdelantero del Arsenal también criticó la contradicción en la política de fichajes del club y advirtió de que la normativa sobre beneficios somete a un escrutinio injusto a los talentos de la cantera: «¿Sabes qué es lo confuso? ¿Cómo podemos ir a por Vinicius Junior cuando estamos intentando batir récords para fichar a este tipo y ahora estamos desesperados por vender? ¿Qué está pasando?
«Tenemos una plantilla amplia y alguien tiene que salir, pero parece que todo el que sale del Arsenal se va a Turquía, eso es otra cosa.
«Lo desafortunado que tienes cuando cuentas con un jugador que sale de la cantera, irrumpe en el primer equipo y hace lo que hace, es que siempre tienes sobre él ese lazo corredizo del beneficio puro.
«Pasa lo mismo con Ethan Nwaneri. Estoy escuchando ahora que no van a venderlo, que quieren cederlo, y me alegro bastante por eso porque no creo que en ningún momento haya tenido una racha para intentar jugar en ese equipo.
«Cuando tienes a alguien como Myles, que está jugando bien, es increíble de lo que es capaz, entonces por supuesto el Manchester United verá si puede pasar algo.
«Han visto llegar a Guimaraes, han visto a Declan Rice. Él no quiere irse y lo que de verdad me desconcierta es por qué el Arsenal no entra y dice simplemente que no está en venta».
- Getty Images Sport
El adolescente se enfrenta a la competencia en el centro del campo
La competencia en el centro del campo del Arsenal será más feroz que nunca, con Guimaraes y Declan Rice limitando las opciones de ser titular con regularidad para los jóvenes emergentes. La cúpula de los Gunners debe decidir ahora si autoriza cesiones para el desarrollo de promesas como Ethan Nwaneri o si mantiene toda la profundidad de la plantilla para la defensa del título. Lewis-Skelly tendrá que mantener su llamativo estado de forma para afianzar su sitio en los planes de Mikel Arteta ante un exigente calendario nacional y europeo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias