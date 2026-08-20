En el podcast Stick to Football, Wright expresó su frustración por la especulación en curso y cuestionó la creciente influencia de los intermediarios en los negocios de los clubes: «No sé de dónde sale eso porque sé con certeza que no sale de su entorno.

»No sale de su madre. Los aficionados del Arsenal tienen que calmarse con eso de decir que su madre lo está ofreciendo por ahí. Myles ya ha dicho que está contento de quedarse. ¿Por qué el Arsenal no ha dicho simplemente que no está en venta? Sería un gran fichaje para el Manchester United, claro que lo sería. Mirad lo que está haciendo.

»Están pasando cosas y, una vez más, esto es lo que me preocupa del Arsenal, la forma en que estamos haciendo negocios con intermediarios ahora. ¿Cómo sale esa historia cuando sabemos con certeza que están pasando y quieren quedarse y están contentos?

»Con [Gabriel] Martinelli nadie del club se ha puesto en contacto, pero lo han estado ofreciendo por todas partes, ¿quién está haciendo eso? ¿Por qué está pasando?»