Arsenal
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Ian Wright, Riccardo Calafiori y Chloe Kelly lucen la equipación visitante del Arsenal para la temporada 2026-27, inspirada en los años 90, mientras el equipo de Mikel Arteta se prepara para defender el título de la Premier League
El Arsenal recupera un diseño emblemático
El Arsenal y adidas han presentado la nueva equipación visitante para la temporada 2026-27, una versión actualizada de la mítica camiseta “plátano magullado”. Inspirada en la mítica camiseta «Bruised Banana» de 1991-1993, la equipación azul marino llega justo cuando los campeones de la Premier League de Arteta defienden su título. Combina el trébol de adidas con tecnología actual y rinde homenaje a la historia del club.
Los jugadores hacen suyo el legado
El lanzamiento se acompaña de una serie de cortometrajes con Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz y aficionados del Arsenal, que reflexionan sobre las historias detrás de las camisetas y su significado.
Calafiori declaró: «Todos queremos jugar con esta equipación. Sabemos el impacto que la “Bruised Banana” ha tenido en nuestra afición; basta ver cuántos la siguen usando para entender lo que significa para el club. Estamos orgullosos de lucir una prenda con tanta historia y de usarla como inspiración mientras seguimos adelante».
Una versión moderna de un clásico
La nueva camiseta de Arsenal, de base azul marino, incorpora un diseño geométrico actualizado con toques amarillos. El cuello redondo muestra el trébol de adidas en rojo y amarillo, junto al escudo del club.
Calafiori añadió: «Nos toca crear nuestro propio legado en el club; hemos vivido momentos increíbles con nuestra afición, pero queremos más. Queremos seguir ganando, crear nuevos recuerdos y dar a nuestra afición aún más motivos para estar orgullosa del equipo».
Además, incluye la tecnología CLIMACOOL+ de adidas, que regula la temperatura gracias a su gestión de la humedad y a zonas de ventilación estratégicas.
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¿Listo para otra campaña?
La equipación de visitante para la temporada 2026-27 se completa con pantalones cortos y medias azul marino a juego, con detalles en rojo y amarillo que crean un look uniforme sobre el terreno de juego.
Ya a la venta en las tiendas del Arsenal, en puntos de venta seleccionados de adidas, en Arsenal Direct y en la tienda online de adidas, la nueva equipación marca el inicio de una temporada en la que el equipo de Arteta busca aprovechar su triunfo en la Premier League y escribir un nuevo capítulo en la historia del club.
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