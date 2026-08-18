El Arsenal arrancó la temporada a lo grande con una contundente victoria sobre el Manchester City en la Community Shield, pero Wright sigue sin estar convencido de que la plantilla esté totalmente preparada para el largo recorrido. A pesar de las llegadas de Christos Tzolis y Bruno Guimaraes, el exdelantero insiste en que Mikel Arteta necesita más calidad de élite para alcanzar el siguiente nivel.

«El Arsenal todavía tiene mucho trabajo por hacer y las cosas han ido despacio hasta este punto. Sé que el Mundial habría tenido un gran efecto en eso, pero como sabemos lo importante que es empezar fuerte esta liga, cuanto antes puedan llegar esos nuevos jugadores, mejor», dijo Wright a Metro.

«Escuchamos lo que dijo el entrenador después de la derrota en la final de la Champions League sobre lo que hacía falta para que este club diera el siguiente paso, así que eso es lo que vamos a exigirle al club».



