حوار de Kooora.. El primer profesional jordano en Polonia: Al-Taamari elevó el techo de mis ambiciones.. y merezco un lugar en la lista del Mundial

Saif Darwish, jugador de la selección olímpica de Jordania sub-23, considera que merece una oportunidad de unirse a las filas de la selección absoluta, que se prepara para disputar el Mundial 2026 el próximo verano.

Darwish, campeón de la liga jordana con Al Hussein Irbid la temporada pasada, es considerado una de las mayores promesas del fútbol jordano en la actualidad.

Se convirtió en el primer jugador jordano en profesionalizarse en Polonia. Su posición principal es extremo derecho, pero también se desempeña bien por la banda izquierda y como mediapunta en el centro del campo.

Darwish, de 22 años, se trasladó el verano pasado de Al Hussein Irbid al Stal Mielec polaco en una transferencia libre, pero fue cedido también al Stal Rzeszów, en Polonia.

Darwish fue progresando en las categorías inferiores de la selección de Jordania, ya que representó a las selecciones sub-18, sub-20 y sub-23, y ahora aspira a asegurarse un lugar en la lista del entrenador marroquí Jamal Al Salami antes de la primera participación de los Nashama en un Mundial en la historia.

Darwish habló, en su entrevista con Kooora, sobre su experiencia profesional en Europa, su admiración por lo que ofrece su compatriota Mousa Al Taamari, estrella del Rennes francés, sus ambiciones en el próximo periodo, y a continuación el texto de la entrevista.

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