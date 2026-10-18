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¡Humildad con el brazalete! Barella insiste en que Lautaro es el verdadero líder pese a haber inspirado la remontada del Inter
Barella lidera la remontada del Inter para lograr una victoria crucial
Nicolo Barella llevó el brazalete de capitán ante la ausencia por lesión de Lautaro Martinez en la trabajada victoria del Inter por 3-1 sobre el Bolonia. El centrocampista italiano fue clave para darle la vuelta al partido al asistir a Marcus Thuram en el gol del empate, marcado de cabeza justo antes del descanso.
Pese a llevar el brazalete, Barella se apresuró a señalar a Martinez como el líder del equipo.
Elogió la madurez de sus compañeros tras encajar un gol en los primeros compases del partido en el Dall'Ara.
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Barella rinde homenaje al líder ausente Lautaro
Tras el partido, Barella dejó claro que la influencia de Martinez en el vestuario sigue siendo incomparable pese a su lesión. «El capitán es Lauti, aunque no esté aquí», afirmó Barella. «Lleva años aquí, yo solo quiero ayudar».
«Creo que durante estos años he demostrado que me importa, incluso sin llevar el brazalete».
«Solo puedo felicitar a Carlos Augusto. Cuando jugadores como él entran y lo hacen tan bien, queda claro que todos quieren ayudar al Inter a ganar».
Un centrocampista exige mejores comienzos de partido
Pese al resultado positivo, Barella advirtió de que el Inter debe evitar los arranques lentos para no someterse a una presión innecesaria. «Sabemos que tenemos que mejorar», admitió Barella. «Incluso hoy nos ha costado en los primeros minutos».
«Podemos mejorar nuestra forma de afrontar los partidos porque, si cambiamos eso, seremos un rival muy difícil».
«El fútbol es así, pero todos trabajamos para defender el scudetto que llevamos en el pecho».
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El Inter gana impulso con el regreso de sus líderes
El liderazgo y la aportación creativa de Barella fueron esenciales para superar una complicada visita sin varios titulares clave.
El Inter buscará mejorar su concentración en los comienzos de los partidos de cara a sus próximos compromisos de la Serie A y en Europa.
Mientras Martinez continúa recuperándose, Barella y el grupo de jugadores veteranos seguirán impulsando la defensa del título del Inter.
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