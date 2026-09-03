El recién ascendido a la Premier League Hull City ha adoptado una postura firme contra el odio en internet después de que su fichaje del último día de mercado, Vaz, fuera objeto de mensajes racistas. El club se vio obligado a eliminar una publicación en redes sociales destinada a dar la bienvenida al delantero de 19 años después de que se llenara de respuestas ofensivas.

En un comunicado detallado, el club expresó su repulsa: "El Hull City condena el aborrecible abuso racista dirigido a nuestro nuevo fichaje Robinio Vaz en las redes sociales. Ninguna persona debería sufrir nunca abuso discriminatorio, y el club brindará a Robinio todo su apoyo. El Hull City tiene una política de tolerancia cero hacia todas las formas de discriminación y, en las últimas 24 horas, hemos estado en comunicación con la Premier League, la organización benéfica antidiscriminación Kick It Out y las empresas de redes sociales pertinentes".