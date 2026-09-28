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Hugo Souza responde a las acusaciones de «error» tras no reaccionar al libre directo de Nestory Irankunda en el empate de Brasil
El portero, batido por un disparo con efecto
El guardameta del Corinthians sumó su segunda internacionalidad con Brasil, en un partido en el que el equipo de Carlo Ancelotti se midió a una resistente Australia en Townsville. El jugador de 27 años, titular bajo palos, se quedó clavado en el sitio en el minuto 68, cuando el exquisito lanzamiento de falta con efecto de Irankunda acabó en la red. Un dramático cabezazo en el tiempo añadido del suplente Rayan evitó finalmente un bochorno a Brasil, lo que deja a Souza todavía en busca de su primera victoria internacional tras la derrota ante Japón en su debut.
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El guardameta acepta el inevitable escrutinio público
En declaraciones a la cadena brasileña TV Globo, el portero rechazó las afirmaciones de que tuviera la culpa y optó en su lugar por elogiar la ejecución de la jugada a balón parado del rival. Al admitir que se quedó completamente clavado bajo palos, Souza dijo: "Creo que ese tipo [Irankunda] golpeó ese tiro libre de manera brillante. Para cuando pensé en tirarme, el balón ya había pasado".
Reconociendo el escrutinio implacable que conlleva defender la portería de Brasil, el guardameta del Corinthians añadió: "Es evidente que van a llegar las críticas: 'No se tiró, creo que podría haber llegado, creo que fue un error, no creo que fuera un error...'. Eso va a pasar con cualquier gol que encaje yo o cualquier otro portero aquí en la selección nacional.
"Forma parte del cargo, de la magnitud de la camiseta que vestimos, y es natural que surjan este tipo de relatos y opiniones. Por supuesto, para mí es un poco frustrante que todavía no haya ganado un partido con la selección brasileña".
La experiencia nacional curte la piel
El intenso escrutinio de una afición exigente no es nada nuevo para Souza, que ha vivido una enorme presión tras haber representado a dos de los clubes más grandes de Brasil, Flamengo y Corinthians.
Al explicar cómo ese crisol doméstico forjó su capacidad de resistencia, el guardameta señaló: "Para ser completamente sincero, he vivido los dos mayores focos de atención [Flamengo y Corinthians]. Ya pasé por uno y ahora estoy viviendo el otro. Son los dos mayores focos mediáticos de Brasil. Naturalmente, tiene las dos caras. Simplemente tienes que acostumbrarte".
El número uno del Corinthians sostuvo que lidiar con ese nivel de escrutinio le viene bien en la escena internacional, al añadir: "Cuando las cosas van bien, los elogios son inmensos; cuando las cosas van mal, la reacción en contra es igual de intensa. Creo que eso me da una piel muy dura para venir aquí a Brasil y entender que no será diferente.
"Cuando llegue el escrutinio, golpeará fuerte. Cuando llegue la crítica, golpeará fuerte. Y al margen de lo que yo piense sobre ello, o de lo que piense mi familia, la exigencia siempre será alta".
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La revancha de Brisbane pone a prueba una alineación experimental
El Brasil de Ancelotti se medirá a Australia en el Suncorp Stadium de Brisbane el martes antes de concluir su gira internacional contra India. Con la previsión de que el técnico italiano siga haciendo ajustes en una plantilla experimental, Souza estará deseando lograr esa esquiva primera victoria si recibe la oportunidad. La revancha representa una prueba inmediata para la zaga de Brasil, que deberá mostrar una mayor solidez defensiva ante los incisivos contraataques de Australia.
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