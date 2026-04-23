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Huge injury concern for Tottenham as Roberto De Zerbi left sweating on fitness of key player ahead of must-win Wolves game
Udogie se convierte en la última preocupación de De Zerbi
Udogie, de 23 años, ha sufrido varias lesiones esta temporada, incluidas rodilla e isquiotibiales. Esta nueva dolencia, aún sin especificar, lo deja en duda para el sábado en Molineux, según SunSport.
No se conoce la gravedad exacta, pero, según SunSport, es duda para visitar el sábado a Wolverhampton. Los Spurs, a dos puntos de la salvación, necesitan sumar de forma urgente en los cinco partidos que quedan para mantener la categoría.
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El frágil intento de salvación se enfrenta a la prueba de los Wolves.
La lesión llega en el peor momento para De Zerbi, que aún busca su primera victoria al frente del club londinense. A pesar de la presión, el exentrenador del Brighton afirmó tras el 2-2 del sábado —con empate de los Seagulls en el 95— que su equipo puede ganar los cinco partidos que restan.
Sin embargo, los números son duros: el equipo no gana en la Premier desde el 28 de diciembre y está en puestos de descenso. Además, De Zerbi ya no contará este curso con Mohammed Kudus y Cristian Romero por lesiones en el cuádriceps y la rodilla.
El regreso de Maddison supone un impulso moral
Pese a la presión defensiva, el banquillo mostró un rayo de esperanza en el empate ante el Brighton. Los mediocampistas Dejan Kulusevski y James Maddison han estado ausentes toda la temporada por graves lesiones de rodilla, pero Maddison volvió sorpresivamente a la convocatoria ocho meses después de su lesión de ligamento cruzado anterior.
No calentó en todo el partido, así que su presencia fue más anímica que otra cosa. De todos modos, su regreso abre la posibilidad de que el jugador de 29 años ayude en la lucha por la permanencia de los Spurs en el último mes de temporada. Recuperar su creatividad sería un gran impulso para un equipo que necesita resultados.
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Buscar fortaleza mental para evitar el descenso
Más allá de lo táctico y físico, De Zerbi insiste en que la frágil mentalidad del Tottenham es su mayor obstáculo. Para él, la plantilla debe ganar fortaleza mental para afrontar los partidos de alta presión que restan.
El miércoles se confirmó que el club busca contratar un nuevo psicólogo tras publicar la oferta en LinkedIn. Esta búsqueda externa refleja la urgencia del club por hallar cualquier ventaja que garantice la permanencia en la Premier League antes de que se acabe el tiempo.