Udogie, de 23 años, ha sufrido varias lesiones esta temporada, incluidas rodilla e isquiotibiales. Esta nueva dolencia, aún sin especificar, lo deja en duda para el sábado en Molineux, según SunSport.

No se conoce la gravedad exacta, pero, según SunSport, es duda para visitar el sábado a Wolverhampton. Los Spurs, a dos puntos de la salvación, necesitan sumar de forma urgente en los cinco partidos que quedan para mantener la categoría.