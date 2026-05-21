Markus Fiedler, exentrenador de las categorías inferiores del VfB Stuttgart, reveló que intentó fichar a esta joven promesa de 18 años primero para el Stuttgart y, el verano pasado, para el 1. FC Magdeburg de la 2.ª Bundesliga.
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«Hubo conversaciones positivas»: Lennart Karl estuvo a punto de fichar por un rival del FC Bayern en la Bundesliga
«Ya tenía un pie en mi equipo sub-17 del VfB», declaró Fiedler al Münchner Merkur. A principios de 2022, tras cuatro años y medio en el Eintracht de Fráncfort, Karl volvió temporalmente a su club de formación, el Viktoria Aschaffenburg.
«Tuvimos buenas conversaciones, pero al final eligió el Bayern», explicó Fiedler. «Como jugador de categoría C, habría pasado directo a mi sub-17. Sus padres veían bien el cambio a Stuttgart, pero desde niño es fan del Bayern, dormía con sábanas del club. Imposible convencerlo emocionalmente».
En 2025, Markus Fiedler volvió a intentar conquistar a Lennart Karl.
Karl fichó por el Bayern Múnich en verano de 2022 y pronto destacó en la cantera. En abril de 2025 entró en la primera plantilla; en el Mundial de Clubes de junio, Vincent Kompany le hizo debutar. Poco después, Fiedler volvió a contactar con él.
Tras diez años en el VfB, Fiedler acababa de fichar como entrenador del Magdeburgo de Segunda. «Al inicio de la temporada lo seguimos», admitió. «Conocíamos su potencial y, antes de su irrupción en el Bayern, pensamos: una cesión podría ser ideal para sus primeros pasos como profesional».
Sin embargo, Karl se quedó en Múnich y se impuso de inmediato entre los profesionales del equipo. En todas las competiciones, el regateador disputó 39 partidos, estuvo 1970 minutos sobre el terreno de juego y sumó nueve goles y ocho asistencias. Tras ganar la liga, el sábado puede sumar la Copa DFB ante el Stuttgart, exequipo de Fiedler. Luego, probablemente viajará al Mundial con Alemania: su convocatoria ya se ha filtrado.