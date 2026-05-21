Markus Fiedler, exentrenador de las categorías inferiores del VfB Stuttgart, reveló que intentó fichar a esta joven promesa de 18 años primero para el Stuttgart y, el verano pasado, para el 1. FC Magdeburg de la 2.ª Bundesliga.
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«Hubo conversaciones positivas»: al parecer, Lennart Karl estuvo a punto de fichar por un rival del FC Bayern en la Bundesliga
«Ya tenía un pie en mi equipo sub-17 del VfB», declaró Fiedler al Münchner Merkur. A principios de 2022, tras cuatro años y medio en el Eintracht de Fráncfort, Karl volvió temporalmente a su club formativo, el Viktoria Aschaffenburg.
«Las conversaciones fueron positivas, pero al final eligió al FC Bayern», explicó Fiedler. «Como jugador de categoría C, se habría incorporado directamente a mi equipo sub-17. Sus padres veían bien el cambio a Stuttgart, pero él es aficionado del Bayern desde niño, hasta dormía con sábanas del club. Así que era casi imposible convencerlo emocionalmente».
En 2025, Markus Fiedler volvió a intentar conquistar a Lennart Karl.
Karl fichó por el Bayern Múnich en verano de 2022 y pronto destacó en la cantera. En abril de 2025 entró en la primera plantilla; en el Mundial de Clubes de junio, Vincent Kompany le hizo debutar. Poco después, Fiedler volvió a llamarle.
Tras diez años en el VfB, Fiedler acababa de convertirse en entrenador del Magdeburgo de Segunda. «Al inicio de la temporada nos fijamos en él», dijo. «Todos conocíamos su potencial y, antes de su irrupción en el Bayern, pensamos: una cesión podría ser ideal para sus primeros pasos como profesional».
Sin embargo, Karl se quedó en Múnich y se impuso de inmediato entre los profesionales. En total disputó 39 partidos, sumó 1970 minutos, marcó nueve goles y dio ocho asistencias. Tras ganar la liga, el sábado puede sumar la Copa DFB ante el Stuttgart, exequipo de Fiedler. Luego, probablemente viajará al Mundial con Alemania: su convocatoria ya se ha filtrado.