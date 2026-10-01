«Hubo contactos»: un extremo del Bayern de Múnich revela por sorpresa que estuvo a punto de fichar por el Barcelona

El jugador, de 25 años, fue un talento muy cotizado durante su etapa en el Granada, hasta el punto de llamar la atención de la élite europea. Aunque el Bayern acabó asegurándose su fichaje en el mercado de invierno de 2024, el Barcelona estuvo muy metido en la puja por sus servicios.

Zaragoza incluso fue vinculado con un posible movimiento al Barcelona el pasado verano. Cuando el Barcelona exploraba alternativas a la estrella del Athletic Club Nico Williams, Zaragoza surgió como una opción potencial. Sin embargo, el traspaso nunca se materializó y acabó recalando en el rival local, el Espanyol, en calidad de cedido.



