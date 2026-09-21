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«Hoy ha sido un paso adelante»: Andoni Iraola elogia al fichaje del verano Jeremy Jacquet mientras el Liverpool logra una victoria vital y trabajada en Bournemouth
Isak marca la diferencia en una sufrida victoria a domicilio
El Liverpool ascendió hasta la sexta posición de la clasificación de la Premier League tras una trabajada victoria por 1-0 sobre el Bournemouth en el Vitality Stadium el domingo. Alexander Isak marcó la diferencia en la segunda parte al firmar su cuarto gol liguero de la temporada, superando así toda su cifra de la pasada campaña.
Aunque los visitantes estuvieron lejos de mostrar su mejor versión en la costa sur, su solidez defensiva acabó asegurándoles los puntos. En el corazón de esa labor de retaguardia estuvo Jacquet. El central de 21 años sostuvo la zaga para ayudar al Liverpool a sumar su tercera portería a cero consecutiva en liga, algo que no conseguía desde el inicio de la campaña 2024-25.
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Iraola destaca la rápida progresión de Jacquet
Iraola no tardó en señalar a Jacquet durante su rueda de prensa posterior al partido, destacando la creciente resistencia del joven y su transición sin problemas al fútbol inglés tras su primera convocatoria con la selección francesa.
«Me alegro por él porque también ha recibido su primera convocatoria internacional», dijo el técnico del Liverpool. «Se va con Francia y esa es una gran selección nacional, y sé que está contento. Sigue siendo muy joven, se está adaptando muy bien a la Premier League».
Al abordar las dificultades físicas iniciales de Jacquet, Iraola señaló una clara progresión en la condición del defensa. «Creo que en los primeros partidos, físicamente estaba notando el cambio de ritmo, terminaba con calambres, terminaba realmente cansado y tuvimos que sustituirlo», afirmó. «Hoy ha sido un paso adelante. Se le vio sólido hasta el final y creo que también ha terminado bien físicamente. Espero que pueda continuar con esta progresión».
La resiliencia, clave para mantener el inicio invicto
La ajustada victoria mantiene el inicio de temporada invicto del Liverpool. A pesar de reconocer que su equipo se enfrentó a una dura prueba ante un Bournemouth combativo, Iraola expresó su satisfacción por la trayectoria general del conjunto y su solidez defensiva.
«Creo que, en líneas generales, hemos mejorado, sin duda desde los primeros partidos», afirmó Iraola. «Estoy contento de que sea la tercera portería a cero seguida en la liga. Hoy es una especie de partido difícil, sabía que nunca juegas cómodo aquí. El Bournemouth normalmente no te permite jugar cómodo, te presiona y tienes que adaptarte y tienes que ganar este tipo de partidos».
También defendió la aportación global de Isak más allá del gol de la victoria y añadió: «El trabajo del delantero es así. Creo que tiene que ayudarnos a estar más cerca del área, a jugar en campo rival, a tener una posesión con sentido y, entonces, si el equipo juega ahí, recibirá la recompensa en forma de goles».
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Un calendario exigente espera tras el parón internacional
Tras el próximo parón internacional, el Liverpool afronta una durísima secuencia de partidos en múltiples competiciones. El Liverpool tendrá que manejar un calendario cargado que incluye duelos contra rivales del top 4, compromisos de la Champions League y una eliminatoria de la Carabao Cup ante el Chelsea, todo ello con muy poco tiempo de recuperación.
Iraola lanzó una seria advertencia sobre las pruebas que esperan al equipo. «Aún tenemos que prepararnos porque el calendario que tenemos ahora es muy difícil», recalcó. «Así que tenemos que prepararnos porque este próximo mes, después de este parón, va a ser muy exigente para nosotros».
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