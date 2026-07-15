AFP
Traducido por
«Hoy ha ganado el fútbol»: Zlatan Ibrahimovic elogia al «magnífico» Rodri tras la clara victoria de España sobre Francia que la clasifica para la final del Mundial
Francia, superada con claridad en Dallas
En un partido marcado por la excelencia técnica y la disciplina táctica, La Roja venció en el Dallas Stadium con un fútbol que encantó a los puristas, incluido el siempre franco Ibrahimovic. Tras el pitido final, el exjugador no tardó en valorar el encuentro. El exdelantero del AC Milan y del Barcelona elogió cómo España impuso su ritmo y neutralizó a una Francia que había lucido formidable en rondas previas.
- AFP
Zlatan destaca a Rodri y le dedica un elogio
Aunque el esfuerzo colectivo de España brilló, Ibrahimovic destacó la actuación individual de Rodri. El mediocampista del Manchester City fue el motor de España, cortando los ataques franceses y lanzando transiciones con su habitual calma y visión.
«Tengo que decir que Rodri estuvo en todas partes. ¡Menudo partido, qué jugador! Es un jugador al que no se le reconoce lo suficiente, pero en este partido estuvo en todas partes. Estuvo sencillamente magnífico. Hoy ha ganado el fútbol», declaró Ibrahimovic en FOX Sports.
Una lección magistral de táctica por parte de La Roja
España ha llegado a la final gracias a su regreso al control del balón y a la presión alta. Contra Francia lo demostró: dominó la posesión y forzó errores ajenos. Francia, con sus estrellas, no encontró la forma de frenar el ritmo de pases y movimientos de los hombres de Luis de la Fuente.
«Desde el primer minuto tomaron el mando. Se les notaba con ganas: activos, intensos, corriendo un metro más. En cada duelo buscaban ganar y atacaban con convicción. Francia, por el contrario, no mostró lo mismo», explicó Ibrahimovic.
- AFP
Con la mirada puesta en el premio definitivo
Tras clasificarse para la final, España busca recuperar su trono mundial. Aspira a su segundo título, tras 2010. La final contra Inglaterra o Argentina se anuncia apasionante. El «magnífico» Rodri sigue siendo pieza clave de su estrategia mientras se preparan para el partido que cerrará el torneo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias