Pro Ref publicó el audio del VAR del incidente, en el que se revela el rápido proceso de toma de decisiones en la sala. Los oficiales concluyeron inicialmente que Fernandes había golpeado el balón, no a Foden.

Asistente del VAR: "Fue por una patada. Parece que ha pitado falta y luego se levantaron las piernas".

VAR: "Michael [árbitro], el penalti está revisado y validado. Solo confirma tu decisión sobre el terreno de juego en términos disciplinarios, por favor".

Árbitro: "Tarjeta roja, Phil Foden. Patada al cuerpo de Bruno [Fernandes]. La falta es de Bruno sobre Phil. Creo que están enredados y, cuando se separan, creo que Phil le da una patada. Pero lo revisarán".

VAR: "Eso me parece una roja clara. Movimiento secundario, mirad la señal. Vale, ¿de acuerdo en confirmarlo? Roja. ¿De acuerdo en confirmarlo? Confirmamos la tarjeta roja para el 47 del Manchester City. Una patada en el estómago con los dos pies".

"Seguid la jugada para comprobar que Bruno no hace nada. Estoy completamente seguro de que no. No, golpea el balón; está bien".

Asistente del VAR: "No, la otra [la primera patada de Bruno]. No es de eso de lo que están hablando. Esa es la que están hablando".

VAR: "Mínimo, mínimo. No nos corresponde; está bien".

Asistente del VAR: "Sí, estoy de acuerdo".