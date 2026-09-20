El exinternacional inglés Andros Townsend evitó milagrosamente una lesión grave tras un espeluznante incidente con una pieza de maquinaria del campo en Tailandia. El extremo, de 35 años, fue arrollado por un pesado rodillo del césped en el estadio Tinsulanon antes del partido del PT Prachuap contra el Pattani FC.

El insólito choque se produjo mientras la plantilla del PT Prachuap llevaba a cabo sus preparativos previos al partido sobre el terreno de juego.

Townsend intentó un taconazo aéreo cerca de la línea de banda antes de ser golpeado directamente por el rodillo en movimiento, sufriendo lesiones en la cadera y el muslo.