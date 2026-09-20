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¡Horror a media pierna! El exextremo de Inglaterra Andros Townsend, ATROPELLADO por un rodillo del césped en un impactante y extraño accidente previo al partido
Un exextremo de Inglaterra se ve implicado en un insólito accidente con un rodillo del campo
El exinternacional inglés Andros Townsend evitó milagrosamente una lesión grave tras un espeluznante incidente con una pieza de maquinaria del campo en Tailandia. El extremo, de 35 años, fue arrollado por un pesado rodillo del césped en el estadio Tinsulanon antes del partido del PT Prachuap contra el Pattani FC.
El insólito choque se produjo mientras la plantilla del PT Prachuap llevaba a cabo sus preparativos previos al partido sobre el terreno de juego.
Townsend intentó un taconazo aéreo cerca de la línea de banda antes de ser golpeado directamente por el rodillo en movimiento, sufriendo lesiones en la cadera y el muslo.
- Sebastian Frej
Sus compañeros reaccionan horrorizados mientras Townsend queda atrapado bajo la montaña rusa
Las imágenes que circulan en las redes sociales mostraban a la máquina motorizada de mantenimiento del césped avanzando sobre la superficie de juego antes de chocar con la exestrella de la Premier League. Townsend quedó atrapado debajo del pesado rodillo mientras el pánico se extendía por el estadio.
Varios compañeros se apartaron entre el miedo y la conmoción, mientras otros corrieron para ayudar al extremo, que había quedado inmovilizado.
A pesar de lo aterrador del accidente, los servicios médicos examinaron al jugador de inmediato para evaluar el alcance del impacto.
Un regreso tardío extraordinario culmina una escapada milagrosa
En un giro extraordinario de los acontecimientos, Townsend evitó daños que pusieran fin a su carrera y logró volver a reunirse con sus compañeros en el banquillo. Con el PT Prachuap ganando 3-0 gracias a los goles de Saharat Kanyaroj, Taoua Ferreira y Edgar Mendez, el extremo entró al campo en el tiempo añadido.
El exinternacional inglés, con 13 partidos, se unió al PT Prachuap después de pasar por Kanchanaburi Power y el conjunto turco Antalyaspor.
Su carrera incluye etapas memorables en la Premier League con Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace, Everton y Luton Town.
- Insidefoto
El Prachuap sigue adelante tras un extraño incidente en la jornada de partido
El PT Prachuap sumó los tres puntos en la Thai League 1 a pesar del preocupante caos previo al partido que rodeó a su fichaje estrella. Se espera que Townsend se someta a más evaluaciones físicas de sus lesiones en la cadera y el muslo en los próximos días.
El club buscará asegurarse de que su extremo estrella se recupere por completo antes de su próximo partido de liga.
Mientras tanto, el vídeo del insólito incidente sigue atrayendo una gran atención en toda la comunidad futbolística mundial.
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