Según "Asharq Al-Awsat", Benzema percibe del Al-Hilal 25 millones de dólares anuales, en virtud del contrato directo entre ambas partes.

El valor de los pagos pendientes para el delantero francés, a partir de septiembre y hasta finales de junio de 2030, asciende a unos 20,8 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 78,1 millones de riales saudíes.

El vínculo económico de Benzema no se limita a su contrato con el Al-Hilal, ya que el periódico reveló en el mismo informe la existencia de otro contrato independiente, valorado en 23 millones de dólares anuales y vigente hasta el año 2030, que se financia a través del programa de captación de la Liga Profesional Saudí.

El segundo contrato está ligado a las funciones que desempeña Benzema en la promoción del fútbol saudí y los eventos relacionados con él, mientras que el valor de sus pagos pendientes, suponiendo que el contrato continúe hasta el 30 de junio de 2030, alcanza cerca de 330,6 millones de riales.

Este contrato incluye una cláusula que prohíbe a Benzema jugar fuera de Arabia Saudí durante todo su periodo de vigencia, ya que su traspaso a un club fuera del reino y su participación con él conllevaría la anulación inmediata del contrato.

Estos detalles otorgan al traspaso de Benzema a otro club dentro de la liga saudí una ventaja desde el punto de vista contractual, porque le permite mantener el contrato que se extiende hasta 2030, pero el intento del Al-Shabab ha chocado hasta ahora con el rechazo del delantero francés.

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