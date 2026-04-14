Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arne Slot Liverpool PSG GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¡Hora de que Arne Slot se arriesgue! El técnico del Liverpool, cuestionado, debe soltar a Rio Ngumoha y Mohamed Salah ante el PSG

Opinion
Liga de Campeones
Liverpool
A. Slot
Paris Saint-Germain
FEATURES
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Premier League
R. Ngumoha
M. Salah
F. Wirtz
J. Frimpong

El Liverpool sigue vivo en la Liga de Campeones, aunque nadie sabe muy bien cómo. El equipo de Arne Slot fue arrollado por el París Saint-Germain la semana pasada, pero salió del Parque de los Príncipes con una derrota 2-0 que, según Jamie Carragher, se sintió como un «gran resultado» dada la enorme diferencia de cohesión y confianza entre ambos equipos.

Parece que el Liverpool solo obtuvo en París una prórroga. Es improbable que el PSG repita su derroche en la vuelta, y Anfield ya no asusta tras la victoria parisina en penaltis la temporada pasada.

Aun así, el Liverpool no está eliminado: su defensa sigue frágil, pero su poderío ofensivo puede inquietar al campeón de Europa. Slot solo necesita valentía para aprovechar todas sus armas y buscar otra remontada ante la Kop.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    La vergonzosa sumisión de Slot

    Desde entonces, Slot ha defendido con vehemencia la táctica que empleó el pasado miércoles por la noche. Sin embargo, lo cierto es que el Liverpool fue castigado —y humillado— por mostrar una ambición prácticamente nula en París. Su decisión de alinear una defensa de cinco por primera vez desde que asumió el cargo de entrenador hace 18 meses tuvo, como era de esperar, consecuencias desastrosas.

    Incluso Virgil van Dijk pareció perdido ante la fluida delantera del PSG, que siempre los sacó de posición.

    En ataque, Florian Wirtz mostró destellos de su talento, pero los Reds apenas tocaron el balón y, cuando lo hicieron, no lograron mantenerlo, pues Dominik Szoboszlai y otros no encontraban su lugar en el campo.

    De hecho, El Liverpool completó solo 190 pases (el PSG hizo 685), llegó apenas nueve veces al área rival y no creó ni una “gran ocasión” en toda la noche. Fue la consecuencia de una sumisión vergonzosa ordenada por Slot, quien, pese a sus declaraciones del lunes, ordenó replegarse y perder tiempo en cada falta, intentando evitar una goleada en París.

    Ese cinismo no funcionará en Anfield: la afición no lo aceptará. Slot sabe que ahora debe arriesgar y, al menos, alinear a dos jugadores que vieron toda la ida desde el banquillo.

    • Anuncios
  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Salah tiene que ser titular sin falta

    Se podría justificar dejar a Mohamed Salah en el banquillo en el partido de ida: esta temporada no ha mostrado su mejor nivel y pareció sin confianza en la goleada sufrida ante el Manchester City en cuartos de final de la FA Cup.

    Sin embargo, los últimos meses muestran que sacarlo solo agrava el problema, pues los Reds pierden una de sus principales armas ofensivas.

    A pesar de sus altibajos, ha participado en 20 goles esta temporada y fue clave en el 4-0 al Galatasaray en la vuelta de octavos.

    No hay mejor alternativa en la derecha, y aunque eso refleje más los problemas de fichajes del Liverpool que la excelencia constante de Salah, el jugador de 33 años recordó su olfato con un magnífico remate contra el Fulham que le devolvió la sonrisa de cara al que, al menos por ahora, es su partido más importante como red.

    Sean cuales sean sus diferencias, Slot debe dejarle escribir un capítulo más en su leyenda.

    Es cierto que Nuno Mendes conoce bien a Salah, pero alinear al tercer máximo goleador de la historia del Liverpool obligaría al portugués a pensárselo antes de atacar, lo que aliviaría la presión sobre el lateral derecho que elija Slot.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    La velocidad de Frimpong es fundamental

    Elegir entre Joe Gómez y Jeremie Frimpong es una de las decisiones más importantes para Slot de cara a la visita del PSG. Aunque ambos fueron titulares en la ida, uno cederá su lugar: el Liverpool volverá a una defensa de cuatro y necesita ganar.

    La decisión de Slot mostrará su plan: Gómez es más seguro atrás, aunque aporta poco en ataque más allá de sus saques de banda largos.

    Si juega, debería hacerlo como central junto a Van Dijk, reemplazando al irregular Ibrahima Konaté, que en París evitó por poco conceder dos penaltis.

    Frimpong a veces se descoloca y su último pase decepciona, pero es el más rápido de un Liverpool lento. Su velocidad puede neutralizar a Désiré Doué y ofrecer salidas a un Salah cada vez más lento.

    Aunque han jugado poco juntos —en parte por las lesiones del holandés—, contra el Fulham mostraron buena compenetración y Frimpong generó tres ocasiones, más que nadie sobre el campo.

    En resumen: su velocidad lo hace imprescindible ante un rival lleno de extremos rápidos.

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿La experiencia por encima del entusiasmo?

    Milos Kerkez no jugó ante el Fulham, así que parece que lo reservaron para la vuelta contra el PSG, pues dudaban de que pudiera disputar tres partidos en una semana.

    Sin embargo, puede tentarlos mantener a Andy Robertson en la izquierda. El escocés, cerca de irse, mostró su mejor versión contra el Fulham: atacó cada vez que pudo y defendió con su habitual intensidad.

    Aunque Robertson es conocido por su combatividad, probablemente maneje la presión del encuentro con más calma que un Kerkez a veces demasiado impetuoso.

    Además, la experiencia de Robertson podría ayudar más a Rio Ngumoha que la exuberancia, a veces desordenada, de Kerkez. Sacar lo mejor del joven debe ser la prioridad de Slot.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Liverpool necesita a Ngumoha

    El deseo de Slot de proteger a Ngumoha esta temporada es comprensible. Todos conocen el riesgo de agotamiento en el fútbol moderno y nadie quiere sobrecargar a un talento tan joven.

    Sin embargo, desde su emocionante debut ante el Nottingham Forest en febrero, está claro que el Liverpool lo necesita. Con Salah en sus últimos años y Luis Díaz ya en el Bayern, el joven de 17 años es el mejor regateador de la plantilla: un delantero valiente que siempre busca al rival.

    «Tiene una cualidad especial que ya no se ve mucho en el fútbol: dominar el uno contra uno», dijo el entrenador el sábado. «Y eso es exactamente lo que hizo cuando marcó su gol, liberando el balón con giros y regates y luego rematándolo como lo haría Mo Salah, diría yo».

    Su magnífico gol en solitario ha recordado a un joven Raheem Sterling —al convertirse en el goleador más joven del Liverpool en la Premier League en Anfield— y ha disipado las dudas sobre su posible titularidad contra el PSG.

    «Creo que está listo», afirmó Slot. «La pregunta es si podrá repetirlo dos días después. Pero ¿está preparado para jugar y rendir a ese nivel? Sí, al inicio de la temporada era un joven adquiriendo experiencia, ahora puede jugar cualquier partido, incluido el del martes».

    Hay otras opciones: con Hugo Ekitike de vuelta en la delantera, Cody Gakpo, que rindió bien ante el Fulham, podría regresar a la izquierda. Sin embargo, el holandés aún no ha hecho lo suficiente para ser titular en un duelo tan importante.

    De hecho, tendría más sentido que Ekitike se recule a la izquierda, donde se siente cómodo, para dejar espacio a Alexander Isak, ya recuperado, en el centro.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un posible punto de inflexión

    Sin embargo, es más probable que Slot reserve a Isak para la segunda parte —decisión inteligente, dada su escasa participación— y alinee a Wirtz en la izquierda del ataque.

    Así se protege el centro del campo, la zona más fuerte del PSG, con Szoboszlai de ‘10’ y Mac Allister-Gravenberch de pivotes.

    Aun así, los Reds deben ser valientes: poner a Wirtz en su posición ideal y dejar que Ngumoha actúe por la izquierda.

    Con su gran visión y técnica, Wirtz conecta el juego como nadie en el equipo de Slot; aunque no fue una asistencia brillante, el pase que permitió a Ngumoha romper el empate ante el Fulham llegó tras varios recortes y fue obra del jugador más creativo del Liverpool.

    Ambos deben tener todo el tiempo posible para dañar al PSG, porque si los Reds quieren herir al campeón de Europa, deberán golpear con todo.

    No hay espacio para medias tintas: el Liverpool debe salir a por todas desde el primer minuto, cediendo algo del control que tanto gusta a Slot para recuperar la vieja anarquía de Klopp.

    La mejor forma de generar ese desorden es incluir a Ngumoha: es la carta comodín, una incógnita para el PSG y ya disipó parte de la negatividad en Anfield con su actuación del fin de semana.

    Como dijo Steve Nicol tras ganar al Fulham, en una temporada tan negativa, los Reds buscan «aspectos positivos, y Ngumoha es uno de ellos. Asusta a los defensas». Ojalá Slot se atreva a titularlo el martes.

Liga de Campeones
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG