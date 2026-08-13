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¡Hora de hacer limpieza! Ruben Amorim pone a Christopher Nkunku y Fikayo Tomori en la lista de ventas del Milan tras el fiasco de la pretemporada
Amorim se planta tras la decepción de la gira
El periodo de gracia se ha terminado por completo para Amorim en el AC Milan. Tras una decepcionante gira de pretemporada que dejó al descubierto varias grietas en la plantilla actual, marcada por los empates 2-2 y 1-1 ante el Celtic y el Inter antes de una dura derrota por 3-0 frente al Chelsea, el técnico portugués habría entregado una lista definitiva de jugadores a los que considera prescindibles.
Amorim se reunió hoy con el propietario del Milan, Gerry Cardinale, en la ciudad deportiva de Milanello para discutir el camino a seguir. Después de haber pedido el periodo de pretemporada para evaluar a los jugadores a su disposición, el entrenador ha concluido ahora que es necesaria una profunda limpieza. Según múltiples fuentes, entre ellas Sky Sport Italia, la lista de descartes incluye algunos nombres sorprendentemente importantes, lo que apunta a una nueva era implacable bajo el mando de Amorim mientras el club se prepara para la próxima campaña de la Serie A.
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Grandes nombres, en la cuerda floja
Quizá la inclusión más sorprendente en la lista de ventas sea Christopher Nkunku. El francés, de 28 años, fue fichado el pasado verano procedente del Chelsea por una cantidad de 37 millones de euros, más variables relacionadas con el rendimiento y una cláusula de reventa. Pese a marcar ocho goles y dar tres asistencias en 35 partidos la pasada temporada, Nkunku no ha logrado convencer a Amorim de que pueda ser una referencia de cara al futuro.
Nkunku está acompañado en la lista de transferibles por el defensa inglés Fikayo Tomori, el centrocampista Youssouf Fofana y el joven central David Odogu. Tomori llegó por primera vez a San Siro cedido por el Chelsea en enero de 2021 antes de completar un traspaso permanente en junio de ese mismo año, consolidándose como una figura clave de la plantilla con 214 partidos y siete goles mientras tenía contrato hasta el verano de 2027. Sin embargo, parece que Amorim está listo para tomar una dirección diferente en defensa.
El futuro de Leao y Gimenez, en duda
Más allá de la lista principal de descartes, existe una categoría secundaria de jugadores que podrían salir si se alcanza la tasación adecuada. Este grupo incluye al extremo superestrella Rafael Leao y al delantero Santiago Gimenez. Aunque el Milan no está forzando activamente la salida de estos jugadores, según se informa está abierto a ofertas mientras busca recaudar más capital.
Pervis Estupinan también se encuentra en una posición delicada tras no impresionar del todo al nuevo entrenador. Amorim aprovechó la gira de pretemporada como una oportunidad para evaluar específicamente al internacional ecuatoriano, pero los informes sugieren que consideró que al lateral le faltaban las cualidades defensivas necesarias para rendir en su sistema.
- AFP
Caras nuevas y la Europa League, prioridades del Milan
El AC Milan ha reforzado su plantilla este verano con las incorporaciones de Goncalo Ramos, Mario Gila y Sankhoun Diawara, con el objetivo de cambiar su suerte. El Milan espera construir un futuro sólido bajo las órdenes de Amorim, que emprende un nuevo capítulo en su carrera como entrenador tras ser destituido por el Manchester United el pasado enero después de una desastrosa racha de resultados.
El Milan terminó quinto en la Serie A la temporada pasada, se quedó fuera de la Liga de Campeones y logró una plaza en la Europa League para la próxima campaña. Comenzará su recorrido liguero con un partido a domicilio contra el Torino el 23 de agosto.
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