AFP
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¡Homenajeando al GOAT! Argentina pausará TODOS los partidos para un emotivo saludo por la retirada de Lionel Messi
Un homenaje nacional para el icono
En una decisión que subraya el estatus inigualable del legendario delantero, la AFA confirmó el miércoles que todos los partidos de las ligas nacionales se detendrán en el minuto 10 de la primera parte para dedicar un minuto completo de aplausos. El homenaje abarcará todas las divisiones y disciplinas masculinas y femeninas, lo que garantizará que cada rincón del fútbol argentino reconozca las contribuciones históricas del jugador de 39 años.
El comunicado oficial de la AFA detalló los planes logísticos para las celebraciones del fin de semana y señaló: "En la próxima jornada, en todas las divisiones y disciplinas masculinas y femeninas, los partidos se detendrán en el minuto 10 de la primera parte para guardar un minuto de aplausos en reconocimiento a la trayectoria de Lionel Messi con la selección argentina".
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Homenajes visuales y montajes en redes sociales
Más allá del aplauso sincronizado, la AFA ha ordenado que el ambiente en los estadios refleje la magnitud de la ocasión. El organismo rector ha instruido a los clubes para que utilicen sus modernas instalaciones con el fin de proyectar por última vez la magia de la exestrella del Barcelona y del PSG.
Se espera que este contenido en vídeo muestre los momentos más destacados de una carrera que comenzó con su debut con el primer equipo en 2005. A lo largo de 21 años, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de Argentina con la impresionante cifra de 125 tantos. Su longevidad fue igualmente impresionante, ya que disputó un récord de seis Copas del Mundo y acabó levantando el trofeo en 2022 para poner fin a la sequía de 36 años de su país.
La última palabra emotiva de Messi
La noticia del homenaje llega poco después de que Messi recurriera a Instagram para compartir una sentida nota manuscrita en español, en la que confirmaba que la derrota en la final del Mundial de 2026 ante España fue su última aparición con su país. Fue un final sombrío para una brillante trayectoria internacional, pero uno que el jugador considera necesario dada su edad y su rendimiento físico.
En su mensaje, crudo y honesto, Messi admitió la dificultad de alejarse del equipo al que ha liderado durante tanto tiempo. «Lo di todo; no me queda nada más por dar», escribió Messi en Instagram el lunes. «Fue una decisión que dolió, y sigue doliendo en el fondo, pero entiendo que ha llegado el momento».
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El legado del GOAT
La marcha de Messi deja un vacío en la selección argentina que quizá nunca llegue a llenarse de verdad. Aunque la final de 2026 terminó en decepción, su legado quedó firmemente asegurado cuatro años antes. Messi por fin ganó el Mundial con Argentina en 2022, el primero de su país en 36 años y el tercero en total.
Mientras el país se prepara para un fin de semana de reflexión y gratitud, la pausa en el minuto 10 será un emotivo recordatorio del número que se convirtió en sinónimo de su magia. Desde sus primeros días como un adolescente precoz hasta sus últimos años como el veterano referente de la plantilla, el impacto de Messi en la Albiceleste ha sido total.
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