Holanda sufre un duro revés de cara al Mundial tras la baja por lesión de Jurrien Timber

Timber, de 24 años, se pierde el Mundial tras una lesión en la ingle que le ha mantenido de baja varias semanas. A pesar de estar en la lista preliminar para viajar a Nueva York con la selección, las pruebas médicas confirmaron su baja definitiva.

La KNVB lo confirmó el lunes, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su estado físico tras la final de la Liga de Campeones.

La federación holandesa informó que el defensa, de 24 años, no se ha recuperado a tiempo de su lesión en la ingle. Tras consultarlo con el cuerpo técnico, se decidió que dejara la concentración después del último amistoso contra Uzbekistán. Es un golpe duro para Timber, pieza clave de la Orange cuando está en forma.