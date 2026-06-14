Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images

Traducido por

Holanda-Japón, valoraciones de CM: Malen activo; Dumfries y Reijnders apagados. Nakamura, el mejor

Holanda
Holanda vs Japan
Japan
World Cup

Las valoraciones del partido de la primera jornada del Grupo F del Mundial entre la Oranje y los Samurai Blue.

Holanda-Japón 2-2


Holanda se adelantó dos veces por medio de Van Dijk y Summerville, pero Nakamura y Kamada igualaron para Japón.

HOLANDA


Verbruggen 5: apenas intervino en la primera parte y pudo hacer más en el 1-1 de Nakamura; sorprendido por el toque de Kamada en el 2-2, se lanzó con retraso.


Dumfries 5: obligado a quedarse atrás por las incursiones de Maeda, solo se le ve al final del primer tiempo en ataque. Sufre con las salidas de Nakamura y parece un sombra del jugador que vimos en el Inter.


van de Ven 5,5: apenas sufrió ante Ueda, a quien dominó físicamente, pero se distrajo en el córner final que costó el empate y vio amarilla.


van Dijk 6: abre el marcador con su decimotercer gol, un bonito cabezazo en el área. Domina, pero no evita la burla final: decisivo en ataque, menos en defensa.


van Hecke 5,5: cubre su posición sin muchas subidas. No es un lateral típico holandés.


Gravenberch 6,5: centra desde la derecha para el gol de van Dijk y luego asiste a Summerville tras una buena jugada. Dos pases decisivos. (Desde el 81' Aké sv)


De Jong 6: busca equilibrio, pero su manejo del balón es muy prudente.


Reijnders 5,5: menos protagonista que en el Milan, más preocupado por mantener la posición. (min. 70, Timber 5,5: entra a defender y, como suele ocurrir, empatan).


Summerville 6,5: se mueve mucho sin crear peligro, recibe amarilla en un contraataque y luego marca el 2-1 con un gran zurdazo. (Desde el 70' Koopmeiners 5,5: toca pocos balones, parece el de la Juve).


Malen 6,5: nada más empezar falló un gran gol con un disparo cruzado tras un buen recorte. En la primera parte fue un torbellino: Suzuki le sacó otro cabezazo en un córner. El mejor de la delantera. (desde el 70’, Depay 5,5: entra nervioso, ve amarilla y paga el precio de no ser titular).


Gakpo 6: En la primera parte sufre la marca de dos defensas, sin espacio para girarse, y debe retroceder o abrirse a la banda. En la segunda parte se activa y falla dos ocasiones claras. (min. 84: Brobbey, sin nota)


Koeman 5,5: mucho balón pero pocas ocasiones; dos intentos individuales no bastan y en el final llega el golpe. Su fútbol parece poco “holandés”: prefiere no arriesgar y defenderse en vez de atacar, lo contrario a la escuela Oranje.




  • JAPÓN

    Suzuki 6,5: respondió con una gran parada ante el potente disparo de Malen y salvó a su equipo. Volvió a lucirse ante el delantero de la Roma al final de la primera parte con una espléndida parada de cabeza tras un córner. Se «vengó» del gol de penalti que encajó hace un mes en el Tardini en el descuento, aunque luego falló ante el disparo desde fuera de Summerville.


    Watanabe 5: sirve el centro que Nakamura casi convierte en gol, pero falla en la marca de van Dijk en el tanto de cabeza. (Desde el 75' Tomiyasu 6: aporta solidez en la recta final).


    Taniguchi 5,5: sufre con la velocidad de Malen y se muestra incómodo ante los embates holandeses.


    Ito 6: mantiene la posición pese a la presión de Summerville.


    Doan 5,5: espina clavada en la defensa de la Oranje, se queda sin fuerzas pronto y en la segunda parte desaparece. (min. 76, Sugawara sv)


    Kamada 6,5: cerebro de Japón, pasa todos los balones por sus pies. Asiste a Ueda, cuyo remate se va fuera, y en el final su cabezazo desviado acaba en el 2-2.


    Sano 6: equilibra el juego de Moriyasu y contiene a De Jong.


    Nakamura 7: incansable, desborda a Dumfries y marca el 2-2 con un gran disparo desde fuera del área.


    Kubo 6: asiste a Nakamura en el empate y luego roza el 2-2 con un disparo lejano. (75' Ogawa 6,5: cabezazo providencial en un córner que permite a Kamada igualar).


    Maeda 5,5: desborda por la izquierda y obliga a Dumfries a retroceder; en la segunda parte se apaga. (66' Ito 6,5: aporta ritmo y agilidad al ataque)


    Ueda 5: apenas toca balón en la primera parte, pero en el 85’ falla un pase de Kamada y luego desaparece (por Shiogai, s. v.).


    Moriyasu 6,5: su Japón busca golpear al contraataque y, pese a su pragmatismo ante un rival más técnico, logra el empate al atreverse a atacar.

    • Anuncios
World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Suecia crest
Suecia
SWE
World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Japan crest
Japan
JPN