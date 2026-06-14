Países Bajos-Japón 2-2





Países Bajos





Verbruggen 5: apenas intervino en la primera parte y pudo hacer más en el disparo de Nakamura que significó el 1-1. En el empate final, Kamada lo superó con un toque y él se lanzó con retraso.





Dumfries 5: obligado a quedarse atrás por las incursiones de Maeda, solo se le ve al final del primer tiempo en proyección ofensiva. Sufre con las salidas de Nakamura y parece un lejano pariente del que vimos en el Inter.





van de Ven 5,5: apenas sufrió ante Ueda, a quien dominó con su físico. Se dejó sorprender en el córner final que costó el empate y vio amarilla.





van Dijk 6: abre el marcador con su decimotercer gol, un bonito cabezazo en el área. Domina, pero no evita el empate: decisivo en ataque, menos en defensa.





van Hecke 5,5: cumple sin sobresalir en defensa; no es un lateral típico holandés.





Gravenberch 6,5: centra desde la derecha para el gol de van Dijk y asiste a Summerville tras una buena jugada. Dos pases decisivos. (Desde el 81' Aké sv)





de Jong 6: busca equilibrio, pero su manejo del balón es muy prudente.





Reijnders 5,5: menos protagonista que en el Milan, más preocupado por mantener la posición. (min. 70, Timber 5,5: entra a defender y, como suele ocurrir, empatan).





Summerville 6,5: se mueve mucho sin crear peligro. Amonestado en un contraataque, luego marca el 2-1 con un gran zurdazo. (Desde el 70' Koopmeiners 5,5: casi sin tocar balón)





Malen 6,5: nada más empezar falló un gran gol con un disparo cruzado tras un buen recorte. En la primera parte fue el más peligroso: Suzuki le sacó otro cabezazo en un córner. (desde el 70’, Depay 5,5: entra nervioso, ve amarilla y paga el precio de no ser titular).





Gakpo 6: En la primera parte lo marcaron de a dos, sin espacio para girarse; debió retroceder o abrir a la banda. En la segunda se animó y rozó el gol en dos ocasiones. (min. 84, Brobbey, sin nota)





Koeman 5,5: mucho balón pero pocas ocasiones; dos intentos individuales no bastan y al final llega el golpe. Su fútbol parece poco “holandés”: prefiere no arriesgar y defenderse en vez de atacar, lo contrario a la escuela Oranje.











