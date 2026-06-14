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Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images

Traducido por

Holanda-Japón, las valoraciones de CM: Malen, brillante; Dumfries, apagado. Nakamura, el mejor; van Dijk, una leyenda

Holanda
Holanda vs Japan
Japan
World Cup

Las valoraciones del partido de la primera jornada del Grupo F del Mundial entre la Oranje y los Samurai Blue.

Países Bajos-Japón 2-2


Países Bajos


Verbruggen 5: apenas intervino en la primera parte y pudo hacer más en el disparo de Nakamura que significó el 1-1. En el empate final, Kamada lo superó con un toque y él se lanzó con retraso.


Dumfries 5: obligado a quedarse atrás por las incursiones de Maeda, solo se le ve al final del primer tiempo en proyección ofensiva. Sufre con las salidas de Nakamura y parece un lejano pariente del que vimos en el Inter.


van de Ven 5,5: apenas sufrió ante Ueda, a quien dominó con su físico. Se dejó sorprender en el córner final que costó el empate y vio amarilla.


van Dijk 6: abre el marcador con su decimotercer gol, un bonito cabezazo en el área. Domina, pero no evita el empate: decisivo en ataque, menos en defensa.


van Hecke 5,5: cumple sin sobresalir en defensa; no es un lateral típico holandés.


Gravenberch 6,5: centra desde la derecha para el gol de van Dijk y asiste a Summerville tras una buena jugada. Dos pases decisivos. (Desde el 81' Aké sv)


de Jong 6: busca equilibrio, pero su manejo del balón es muy prudente.


Reijnders 5,5: menos protagonista que en el Milan, más preocupado por mantener la posición. (min. 70, Timber 5,5: entra a defender y, como suele ocurrir, empatan).


Summerville 6,5: se mueve mucho sin crear peligro. Amonestado en un contraataque, luego marca el 2-1 con un gran zurdazo. (Desde el 70' Koopmeiners 5,5: casi sin tocar balón)


Malen 6,5: nada más empezar falló un gran gol con un disparo cruzado tras un buen recorte. En la primera parte fue el más peligroso: Suzuki le sacó otro cabezazo en un córner. (desde el 70’, Depay 5,5: entra nervioso, ve amarilla y paga el precio de no ser titular).


Gakpo 6: En la primera parte lo marcaron de a dos, sin espacio para girarse; debió retroceder o abrir a la banda. En la segunda se animó y rozó el gol en dos ocasiones. (min. 84, Brobbey, sin nota)


Koeman 5,5: mucho balón pero pocas ocasiones; dos intentos individuales no bastan y al final llega el golpe. Su fútbol parece poco “holandés”: prefiere no arriesgar y defenderse en vez de atacar, lo contrario a la escuela Oranje.




  • JAPÓN

    Suzuki 6,5: respondió con una gran parada ante el potente disparo de Malen y salvó a su equipo. Volvió a lucirse ante el delantero de la Roma al final de la primera parte con una espléndida parada de cabeza tras un córner. Se «vengó» del gol de penalti que encajó hace un mes en el Tardini en el descuento, aunque luego falló ante el disparo desde fuera de Summerville.


    Watanabe 5: genera la ocasión más clara en la primera parte con un buen centro para Nakamura. Después, pierde de vista a van Dijk en el gol de cabeza. (Desde el 75' Tomiyasu 6: aporta solidez en el asalto final).


    Taniguchi 5,5: sufre con la velocidad de Malen y se muestra vulnerable ante los ataques holandeses.


    Ito 6: mantiene la posición pese a la presión de Summerville.


    Doan 5,5: espina clavada en la defensa de la Oranje, se queda sin fuerzas pronto y en la segunda parte desaparece. (min. 76, Sugawara sv)


    Kamada 6,5: cerebro de Japón, maneja todos los balones. Asiste a Ueda, cuyo remate se va fuera, y en el final su cabezazo desviado acaba en el 2-2.


    Sano


    Nakamura 7: un torbellino rápido y hábil, vuelve loco a Dumfries. Roza el gol con un bonito disparo tras un centro de Watanabe y logra el empate con un gran tiro desde fuera que sorprende a Verbruggen. El mejor y el último en rendirse, sigue creando peligro hasta el final.


    Kubo 6: asiste a Nakamura en el empate y después roza el 2-2 con un disparo lejano. (75' Ogawa 6,5: remata de cabeza en el último minuto, tras córner, y permite el 2-2 de Kamada).


    Maeda 5,5: desborda por la izquierda y obliga a Dumfries a retroceder; en la segunda parte se apaga. (66' Ito 6,5: aporta ritmo y agilidad al ataque)


    Ueda 5: apenas toca balón en la primera parte, pero luego realiza un buen movimiento, recibe de Kamada y dispara fuera; después desaparece hasta ser sustituido (desde el 85' Shiogai sv).


    Moriyasu 6,5: su Japón busca golpear al contraataque y, pese a sufrir ante una selección más técnica, logra el empate al atreverse a atacar.

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