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Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Hojlund contra Yerry Mina: «No juega al fútbol, los árbitros le dejan hacer lo que quiera». Desde el pellizco en el pezón hasta los antecedentes, ¿qué ha pasado?

Pelea en las redes sociales entre el delantero del Nápoles y el defensa del Cagliari: el motivo.

Rasmus Hojlund ha lanzado un ataque contra Yerry Mina a través de las redes sociales. El delantero del Nápoles ha acusado al defensa del Cagliari de antideportividad tras el último encuentro entre ambos equipos, que los napolitanos ganaron a domicilio. No es la primera vez que surgen polémicas de este tipo en torno al colombiano, acostumbrado a realizar acciones al límite de la regularidad sobre el terreno de juego.


«Yerry Mina no juega al fútbol. Los árbitros siguen dejándole hacer lo que quiera. No es la primera vez que ocurre algo así». Estas son las acusaciones del danés, contenidas en una respuesta a una publicación en Instagram.

  • Acompañando a la queja hay algunas fotos que capturan un momento concreto del partido entre el Cagliari y el Nápoles, alrededor del minuto 78, cuando el severo defensa sardo se ve envuelto en un comportamiento claramente censurable. Mientras intenta zafarse de su marcador, el exjugador del Atalanta y del Manchester United es detenido por un pellizco en los pezones, un episodio que ya ocurrió en el pasado —siempre con Mina— y que pasó desapercibido para el árbitro y el VAR. Hojlund intenta inmediatamente hacer valer sus razones y se levanta la camiseta para mostrarle al árbitro Mariani lo que ha sufrido, pero este le dice que continúe.


    Como se ha dicho, el jugador de 31 años de Cagliari ha sido acusado en varias ocasiones de este tipo de comportamientos. Se le ha visto protagonizar una amplia muestra de gestos antideportivos y contactos prohibidos: desde empujones hasta codazos, desde pisotones hasta provocaciones verbales contra varios delanteros de la Serie A. Tras Osimhen, Morata y Durosinmi, ahora la lista se ha alargado e incluye también a Hojlund.

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