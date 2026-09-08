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Hoeness carga contra los críticos de Undav. El técnico del Stuttgart defiende con firmeza a su capitán antes del estreno en la Champions League
Hoeness defiende con firmeza al capitán Undav
El entrenador del VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, salió en una apasionada defensa del capitán Deniz Undav antes del estreno en la Liga de Campeones contra el Viking Stavanger. Undav fue objeto de escrutinio mediático tras sus discretas actuaciones en los primeros partidos de la Bundesliga del Stuttgart contra el Bayern de Múnich y el 1. FC Koln.
Hoeness no tardó en rechazar esa cobertura negativa y subrayó el papel crucial de Undav para ayudar al club a alcanzar la máxima competición europea.
"Deniz Undav es una parte muy importante de la razón por la que estamos jugando la Liga de Campeones", declaró Hoeness. "Todo el mundo tiene que entenderlo".
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Un entrenador arremete contra una información mediática «catastrófica»
En declaraciones a los periodistas antes del partido entre semana en el MHPArena, Hoeness rechazó las afirmaciones de que el delantero internacional alemán estuviera rindiendo por debajo de lo esperado. Aunque reconoció que Undav quizá todavía no ha alcanzado su mejor nivel, el técnico insistió en que su aportación global sigue siendo vital.
Hoeness destacó el liderazgo de Undav y su profundo entendimiento táctico como activos clave para la plantilla.
«Su juego no ha sido tan catastrófico como sugieren algunas informaciones», dijo Hoeness. «Es nuestro capitán y alguien que entiende y lee el juego increíblemente bien. Siempre es valioso para nosotros».
Undav se entrena pese a un problema en el tendón de Aquiles
Undav ha estado lidiando recientemente con problemas en el tendón de Aquiles, pero Hoeness confirmó que el delantero se entrenó sin problemas antes de la jornada 1. El capitán salió ileso de la victoria del Stuttgart por 4-1 sobre el 1. FC Koln, al igual que el resto de la plantilla.
Mientras Luca Jaquez y Nikolas Nartey están cerca de volver a entrenarse con el grupo, Dennis Seimen, Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas y Justin Diehl siguen de baja.
El Stuttgart se enfrenta a un Viking FK en plena forma competitiva, ya que su rival ha disputado 19 partidos de su temporada doméstica.
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Grandes ambiciones para la campaña europea
Con Undav en forma y liderando al equipo, Hoeness expresó grandes expectativas ante el regreso del Stuttgart al escenario continental. El entrenador calificó el estreno en casa como una ocasión fantástica para los aficionados de Cannstatt.
Hoeness instó a su equipo a mantener un ritmo alto ante su rival noruego para marcar el tempo del partido.
El Stuttgart aspira a causar una fuerte impresión inicial en la fase de liga antes de retomar sus compromisos nacionales.
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