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"Hizo el partido más hermoso": la prensa turca analiza el arranque de Salah con el Trabzonspor

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«... deslumbró a todos en su primer partido»

La cobertura turca sobre el primer debut de Mohamed Salah con el Trabzonspor osciló entre elogiar su impacto inmediato tras su entrada y subrayar que su participación no fue suficiente para dar la victoria al equipo ante el Kasımpaşa.

Salah comenzó el partido en el banquillo, antes de que el técnico Fatih Tekke lo hiciera saltar al campo en el minuto 58 en lugar de Metehan Mimaroğlu, con lo que el capitán de la selección de Egipto disputó su primer debut oficial con la camiseta del Trabzonspor.

El partido terminó con empate 1-1, después de que el Trabzonspor se adelantara con un gol de Noah Säviölo antes de que el Kasımpaşa lograra la igualada desde el punto de penalti.

  • La prensa turca elogia la influencia de Salah

    El diario Sabah describió la actuación de Salah en su primer partido como llamativa, subrayando que la estrella egipcia atrajo la atención desde su participación en la segunda parte, a pesar de que el Trabzonspor no logró mantener su ventaja.

    En su comentario sobre el encuentro escribió: "¡Mohamed Salah causa sensación en el Trabzonspor! Deslumbró a todos en su primer partido. En la primera jornada de la Superliga turca, el Trabzonspor jugó como visitante frente al Kasımpaşa y el rendimiento de Salah fue impresionante".

    Y detalló: "Mohamed Salah recibió una gran atención por parte de la afición antes del partido. Y mientras el resultado del encuentro seguía en empate, los aficionados del Trabzonspor corearon en apoyo a Mohamed Salah".

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    Por su parte, el diario Star señaló que la entrada de Salah devolvió el impulso al ataque del Trabzonspor, pero su influencia no fue suficiente para decidir el partido a favor de su equipo.

    Fanatik, por su parte, indicó que Salah mostró su valía en más de una jugada; recibió un balón de un centro de Mustafa İskelelhak en el segundo palo, pero disparó fuera de la portería, y además generó otra ocasión desde la banda derecha con un centro que Paul Onuachu no pudo controlar de la forma requerida.

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  • Análisis táctico: Salah hizo el partido más bonito

    En su análisis del partido, el redactor del diario Hürriyet, Mehmet Ayan, consideró que la entrada de Salah hizo que el encuentro fuera más bonito y atractivo de ver.

    Escribió: "Tras el empate del Kasımpaşa desde el punto de penalti, el Trabzonspor dio su paso 'histórico': Mohamed Salah, que entró como suplente en el minuto 58, añadió aún más emoción al partido. Incluso cuando no estaba en posición de marcar o en posesión del balón, representaba un peligro real... pero cuando tenía la pelota entre los pies, su rendimiento era asombroso".

    Y continuó: "Su disparo desde un ángulo cerrado en el minuto 77 generó una ocasión peligrosa. Por supuesto, necesita algo de tiempo para adaptarse a sus compañeros, pero su contribución para hacer el partido entretenido es indiscutible".

    Otra lectura técnica publicada por Fanatik apuntó a que Salah ayudó al Trabzonspor a aumentar su velocidad en los ataques organizados y las transiciones.

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    Y explicó: "La ocasión que falló Salah en el palo largo fue similar a la jugada del gol. Salah entró como extremo derecho y luego se desplazó al centro como creador de juego, una opción tomada a causa de las debilidades defensivas. No obstante, podemos afirmar que, con la entrada de Salah, el Trabzonspor aumentó su velocidad en el juego abierto y los contragolpes".

    Y añadió: "Aunque el resultado supone, en un principio, una derrota para el renovado Trabzonspor, se trata de un indicio muy prometedor de cara al futuro".

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