¡Histórico! Un joven talento marca un hito en el FC Bayern de Múnich y bate un récord en la Liga de Campeones

La entrada en el minuto 72 del defensa central, de 16 años, un mes y 27 días, en sustitución de Josip Stanisic, pasó además a los anales de la historia del Bayern. Pavic se convirtió en el debutante más joven del Bayern en la máxima competición europea, superando así a Paul Wanner, que tenía 16 años, nueve meses y 19 días cuando debutó en la Liga de Campeones en octubre de 2022 contra el Viktoria Plzeň. Lennart Karl, que volvió a demostrar su peligro de gol con un tanto y una asistencia en la victoria por 4-1, ocupa por su parte el quinto puesto (17 años, siete meses y ocho días) en la clasificación interna de jóvenes.

Pavic, que se incorporó a la cantera del FCB en 2019 procedente del SV Waldperlach, había jugado hasta ahora esta temporada exclusivamente con el equipo sub-17 y debutó en diciembre en la UEFA Youth League. Además, Deniz Ofli celebró su debut profesional, entrando en el minuto 56 para sustituir a Aleksandar Pavlovic. Pocos instantes después, participó en el 3-0 provisional.