Antes del partido de vuelta de las semifinales del campeón alemán el miércoles por la noche contra el París Saint-Germain, el presidente del FCB destacó en una entrevista con DAZN las cualidades del entrenador Vincent Kompany y lanzó otra pulla a Tuchel.
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«Historias que no tenían nada que ver con el fútbol»: Uli Hoeneß vuelve a arremeter contra un exentrenador del FC Bayern
Para Hoeneß, lo que distingue al entrenador belga de muchos predecesores es su «capacidad de relación interpersonal». «No deja tirado a nadie. Nunca expondría a un jugador ante la prensa ni hablaría mal del plantel o tras una derrota».
Esto se nota también en su trato con la prensa, sobre todo en temas de fichajes. «Nunca se queja en público diciendo “Necesitamos un lateral izquierdo o lo otro”. Prefiere mejorar a los jugadores que ya tiene, y eso es lo que ha logrado», añadió el septuagenario.
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Uli Hoeneß no dejaba de lanzar pullas a Thomas Tuchel
A Hoeneß le gusta «especialmente» que «los periodistas de Múnich tengan que volver a trabajar». Con algún entrenador anterior, como Tuchel, tras una rueda de prensa siempre había una historia bonita pero ajena al fútbol. Ahora, con Vincent, deben centrarse de nuevo en el fútbol, afirma el presidente del FCB.
Aunque Tuchel y Julian Nagelsmann también eran inteligentes, a Hoeneß le parece que les faltaba el componente social que sí tiene Kompany. Sobre el belga añade: «Como persona es casi perfecto: es políglota, habla cuatro o cinco idiomas con fluidez y pasa de uno a otro sin esfuerzo».
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Hoeneß sobre Tuchel: «Una visión totalmente diferente en muchos aspectos»
En el pasado, Hoeneß criticó a Tuchel, quien dirigió al Bayern entre 2023 y 2024. En el podcast «Auf eine weiß-blaue Tasse» con el ministro presidente bávaro Markus Söder, Hoeneß reveló que Tuchel desconocía que el jugador del FCB Josip Stanisic hablaba alemán.
En enero de 2025, Hoeneß declaró a t-online que Tuchel pidió «muchos fichajes», algo que no gustó a la directiva. «Nuestra relación fue correcta, pero tenemos visiones muy distintas sobre cómo dirigir un equipo», añadió.
En lo deportivo, el Bayern vivió tiempos turbulentos con Tuchel: en 2023 ganó la Bundesliga por un punto sobre el Borussia Dortmund, pero en 2024 quedó lejos del Bayer Leverkusen.
En la Champions, el equipo alcanzó las semifinales en 2024, pero cayó ante el Real Madrid en un partido muy discutido.