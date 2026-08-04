A medida que el fútbol femenino sigue creciendo en todo el mundo, también lo hace el récord de traspaso del deporte. De hecho, solo en 2025, la cifra récord mundial se batió nada menos que cuatro veces. Eso significa que el dinero que Chelsea desembolsó en el verano de 2020 para fichar a Pernille Harder por la mayor cantidad en la historia del fútbol femenino está ya bastante abajo en la lista de los traspasos más caros, fuera incluso del top 40.

Keira Walsh ocupó el lugar de Harder y se colocó en lo más alto de esa lista en el verano de 2022, pero su traspaso del Manchester City al Barcelona ya ni siquiera está entre los 20 primeros, y la propia centrocampista inglesa formó parte de una operación más cara en enero de 2025, cuando regresó a Inglaterra para unirse al Chelsea.

Entonces, ¿cuáles son los traspasos más lucrativos de la historia del fútbol femenino? GOAL desglosa las operaciones más caras que ha visto este deporte hasta la fecha...