El hijo de Zlatan Ibrahimovic, Maximilian, está en conversaciones para dejar el AC Milan por OTRO de los antiguos clubes de su padre después de dejar clara su preferencia de transferencia

La publicación holandesa De Telegraaf ha informado que el cuatro veces campeón de la Liga de Campeones Ajax ha iniciado conversaciones con el Milan sobre la posibilidad de fichar a Maximilian Ibrahimovic en calidad de préstamo con opción de compra.

El informe sostiene que Maximilian, quien actualmente juega para el equipo U23 del Milan, ha mantenido conversaciones con varios equipos de la Eredivisie, pero su preferencia sería vestir la famosa camiseta blanca y roja del Ajax.

La historia de De Telegraaf concluye diciendo que el Ajax planea alinear a Maximilian, quien juega como extremo izquierdo, en sus partidos de la academia juvenil, mientras también le permite entrenar junto al primer equipo de Fred Grim.

Maximilian, quien actualmente tiene contrato con el Milan hasta 2027, recibió su primera convocatoria al primer equipo de Massimiliano Allegri en la derrota de la semifinal de la Supercopa Italiana en diciembre contra el Nápoles, donde fue suplente no utilizado.