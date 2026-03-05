GOAL
Traducido por
Hidden Gems FC: Cómo Gift Orban salió de la pobreza extrema para convertirse en una máquina goleadora europea
«Niño de la calle»
Orban se crió en el estado nigeriano de Benue con su padre, mientras que su madre residía en Togo, y comenzó a jugar al fútbol rodeado de imágenes que ningún niño debería tener que presenciar.
«Soy un niño de la calle», declaró a Sporza durante su etapa en Bélgica, jugando en el Gent. «Empecé a jugar al fútbol cuando era un niño en los suburbios de Lagos. La gente se hacía daño, bajo los efectos del alcohol y las drogas... Hace poco estuve en Bruselas con un amigo durante unos días. Cuando volvimos a nuestro coche, lo habían saqueado por completo. Dinero, tarjetas bancarias, pasaporte... Mi amigo estaba aterrorizado, pero ¿yo? Yo solía vivir cosas así todos los días».
Orban se alimenta de las dificultades que enfrentó cuando era joven y tal vez aún las recuerde, aunque está decidido a marcar la diferencia para garantizar que otros no tengan que pasar por circunstancias similares.
«Fue muy duro y prefiero no hablar de ello. Mis problemas, no puedo explicártelos», declaró a L'Equipe. «No lo entenderías, porque naciste en Europa. Si eres pobre en Francia, el Estado puede ayudarte, hay fundaciones y organizaciones benéficas. En África, nadie te da nada y te mueres de hambre. Por eso todos queremos jugar al fútbol.
En Benue, si tu familia no tiene dinero, la vida es imposible. Eso es lo que me motiva. No quiero volver a pasar por eso nunca más. Teníamos que buscar nuestra propia comida, todos los días. Ahora quiero ayudar a todos los pobres, a los huérfanos, a cualquiera que tenga una vida como la mía o incluso más dura».
«¿Sabes lo que es la pobreza?», añadió. «La pobreza en Europa y en África no es ni siquiera comparable. Duermes en ciertos lugares, es insoportable. Luego te despiertas y no hay nada que comer».
- AFP
Personaje colorido
Orban se enorgullece de su actitud franca: «Digo lo que pienso, soy sincero. La gente que no me conoce piensa que soy raro, pero si te acercas a mí, verás que soy muy respetuoso». Sin embargo, esto le ha metido en problemas en alguna ocasión, sobre todo durante su etapa en el Hellas Verona de la Serie A esta temporada.
Tras poner a su equipo, que estaba pasando apuros, con una ventaja de 2-0 ante el vigente campeón, el Nápoles, en enero, Orban corrió hacia la grada llena de aficionados locales y disparó una pistola imaginaria al aire antes de cortarse el cuello con el dedo. Su celebración exagerada le valió una tarjeta amarilla, y los aficionados del Nápoles se rieron los últimos, ya que su equipo remontó y consiguió un empate 2-2.
Seis semanas más tarde, Orban recibiría un castigo aún más severo al ser expulsado a los 11 minutos del partido contra el Parma por insultar al árbitro, lo que le valió además una suspensión de dos partidos.
Salto de fe
A pesar de esas indiscreciones, Orban ha vuelto a demostrar su instinto goleador desde que llegó a Italia cedido por el Hoffenheim para toda la temporada, con siete goles, con diferencia el máximo goleador del Verona en su lucha por evitar el descenso. Marcar goles siempre ha sido la moneda de cambio preferida de Orban, aunque de joven se mostraba reacio a fichar por un club o una academia.
«De niño, jugaba todo el tiempo en la playa», recuerda. «En la arena, no solo juegas al fútbol, sino que desarrollas todos tus músculos... No fui a una academia de fútbol hasta los 13 años. Necesitaba mi libertad. En la calle, podía hacer lo que quisiera, mientras que en una academia te gritan».
Siguiendo el consejo de su padre, Orbán acabó fichando por el Bison FC, con el que jugó en torneos a los que asistían ojeadores de clubes europeos. Allí fue descubierto por representantes del club noruego Stabaek, que apreciaron la velocidad y la fuerza del delantero. Sin embargo, tras asistir a una prueba en Escandinavia, inicialmente decidieron no fichar a Orbán.
Solo cuando el Stabaek sufrió una crisis de lesiones en la delantera cambiaron de opinión y Orban fue invitado a volver para firmar su primer contrato profesional. Sin embargo, no se adaptó muy bien a la vida en un país extranjero.
«El entrenador me puso a jugar y marqué dos goles nada más salir», describió. «Hice lo mismo en el siguiente partido. Entonces estaba en racha. Pero tengo que admitir que la vida allí era difícil.
Por primera vez, experimenté temperaturas alrededor y por debajo de los cero grados. Y el idioma noruego... Bla, bla, bla. ¡Me dolían los oídos! Realmente no me gustaba ese país. En mi cabeza, ya había decidido que haría todo lo posible por dar el siguiente paso. Simplemente no podía quedarme allí».
- AFP
Comparaciones con Haaland
Orban se propuso salir de Noruega marcando 19 goles y dando siete asistencias en solo 24 partidos con el Stabaek, y su buen estado de forma llamó rápidamente la atención del jefe de ojeadores del Gent, Samuel Cárdenas. Sin embargo, tuvo que esforzarse mucho para convencer al equipo belga de que aprobara un traspaso de 4,5 millones de euros, la segunda cantidad más alta que habían pagado jamás por un jugador.
Cualquier duda sobre si Orban valía la pena el dinero o el esfuerzo se disipó rápidamente. Marcó 20 goles en sus primeros 22 partidos con el Gent, incluyendo cinco hat-tricks, uno de los cuales resultó ser el triplete más rápido jamás marcado en una competición europea, al marcar tres goles en 205 segundos contra el Istanbul Basaksehir en la Conference League.
Naturalmente, se hicieron comparaciones con Erling Haaland, y el Tottenham se interesó por el veloz delantero antes de optar por Brennan Johnson, del Nottingham Forest.
- AFP
Fuera de ebullición
Sin embargo, la racha de Orban no pudo continuar para siempre y tuvo dificultades durante la primera mitad de la temporada 2023-24, anotando solo tres goles en 17 partidos de la Liga Jupiler, ya que el entrenador Hein Vanhaezebrouck comenzó a dejarlo en el banquillo con más frecuencia.
«No es fácil para él», dijo Vanhaezebrouck sobre su delantero estrella. «El año pasado fue el héroe y todo lo que tocaba se convertía en oro. Ahora está experimentando la otra cara de la moneda, pero eso solo puede hacerle más fuerte para el futuro».
Orban, sin embargo, estaba ansioso por seguir adelante y, en enero de 2024, fichó por el Lyon por 14 millones de euros, una cifra que probablemente se habría duplicado si hubiera dejado el Gent seis meses antes. Sin embargo, solo duró un año en Francia, ya que le costó desplazar al legendario Alexandre Lacazette en la alineación del Lyon, y posteriormente fichó por el Hoffenheim de la Bundesliga.
El delantero tuvo un rápido comienzo en Alemania, marcando cuatro goles en sus primeras siete apariciones, pero no pudo mantener ese ritmo y volvió a quedarse en el banquillo al final de la temporada, cuando el Hoffenheim evitó por poco el descenso. El verano pasado se acordó su cesión al Verona, por lo que Orban se encontró de nuevo en un nuevo país para la temporada 2025-26.
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
Con 11 partidos disputados en la Serie A y solo dos victorias en toda la temporada, el Verona se encuentra a nueve puntos de la salvación y se enfrenta al descenso a la segunda división. Por lo tanto, es poco probable que active la opción de 8 millones de euros del contrato de cesión de Orban. Por su parte, el Hoffenheim está bien posicionado para clasificarse para la Liga de Campeones, por lo que es poco probable que Orban tenga un papel la próxima temporada, dado el rendimiento de su actual plantilla.
Es probable que el delantero nigeriano, que ha marcado 67 goles en 133 partidos como profesional a lo largo de su carrera, vuelva a cambiar de equipo, y no ha ocultado dónde le gustaría acabar y dónde no, si pudiera elegir.
«Mi mayor sueño es jugar en la Premier League», reveló. «Manchester United, Liverpool, Manchester City. Sin embargo, no me gusta mucho el Arsenal. ¡Es como si no quisieran ganar títulos! Quiero ir a un sitio donde sí los quieran ganar».
Anuncios