Bilal El Khannouss, Antoine Semenyo, Troy ParrottGetty/GOAL

Hidden Gems FC: 25 talentos emergentes listos para convertirse en superestrellas

No todos los talentos explotan de inmediato: algunos brillan jóvenes, otros maduran con el tiempo. Estos 25 jugadores están listos para dar el salto.

Basta con mirar el caso de Nick Woltemade, quien se ganó un traspaso millonario al Newcastle tras una temporada sobresaliente con el Stuttgart, o el de Emmanuel Emegha, el delantero neerlandés que concretará el próximo verano un fichaje de alto perfil del Estrasburgo al Chelsea. Ambos jugadores ya habían aparecido anteriormente en Hidden Gems FC de GOAL, cuyo objetivo es detectar talentos de maduración tardía en todo el mundo con el potencial de convertirse en las superestrellas del mañana.

Con ese contexto, presentamos a continuación a 25 futbolistas que han vivido temporadas de revelación y están listos para dar el salto definitivo y convertirse en nombres propios del fútbol en los próximos años.

  • Maghnes AklioucheGetty/GOAL

    Maghnes Akliouche (AS Monaco)

    Maghnes Akliouche hizo su debut con el Mónaco en octubre de 2021 y se desarrolló de manera constante durante sus primeros años en el primer equipo. En los últimos 18 meses, sin embargo, ha explotado convirtiéndose en uno de los jugadores clave para el equipo de la Ligue 1, y el entrenador de Francia Didier Deschamps también es ahora un gran admirador, habiéndole otorgado cuatro convocatorias durante la clasificación para el Mundial. Akliouche le pagó a su entrenador en noviembre anotando su primer gol internacional contra Azerbaiyán.

    Akliouche es un auténtico creador de juego que puede destacar tanto como extremo como centrocampista ofensivo. Es un jugador elegante con una buena habilidad para el regate y es reconocido por su apreciación de sus compañeros de equipo. A pesar de tener solo 23 años, posee una excelente inteligencia futbolística, lo que le ayuda tanto en sus excelentes pases como en su trabajo sin el balón. 

    Habiendo modelado su juego a semejanza de Zinedine Zidane, Andrés Iniesta y Mesut Özil, Akliouche ahora parece destinado a seguir a sus héroes hasta la cima.

  • Elliot AndersonGetty/GOAL

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Elliot Anderson se unió a Newcastle a la edad de ocho años, y haría su debut en el primer equipo de los Magpies 10 años después antes de pasar un tiempo a préstamo en Bristol Rovers con el objetivo de perfeccionar su juego. A su regreso a St. James' Park, Anderson comenzó a disfrutar de algunas actuaciones destacadas para el equipo de Eddie Howe, aunque jugando en la banda o como mediocampista ofensivo.

    Justo cuando Anderson parecía listo para dar el siguiente paso, las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad obligaron a Newcastle a vender a su talento local en el verano de 2024. La disposición de Nottingham Forest de pagar £40 millones por un jugador sin un gol en la Premier League en sus 44 apariciones levantó cejas, pero Anderson rápidamente se dispuso a silenciar a sus detractores con algunas actuaciones magníficas en el City Ground.

    Después de brillar con la selección sub-21 de Inglaterra mientras ganaban el Campeonato Europeo de 2025, Anderson ahora ha pasado al equipo senior, y el joven de 23 años se ha establecido como titular regular antes de la Copa del Mundo a pesar de haber debutado solo en septiembre. Equipos como Manchester United y Chelsea ahora hacen fila para fichar a un jugador que Tuchel cree que es "uno de los mejores centrocampistas en la Premier League".

  • Fisnik AsllaniGetty/GOAL

    Fisnik Asllani (Hoffenheim)

    Mientras la guerra hacía estragos en Kosovo a finales del siglo XX, el padre de Fisnik Asllani huyó de su tierra natal y se estableció en Berlín, donde se recualificó como electricista antes de dar la bienvenida a su hijo a principios de la década de 2000. Fisnik comenzó a mostrar un talento considerable para el fútbol, y fue inscrito en la academia del Union Berlin a la edad de 14 años. El Bayern Múnich posteriormente mostró interés en ficharlo, pero el joven delantero se unió a Hoffenheim en 2020.

    Sin embargo, Asllani tuvo dificultades con la transición, ya que jugó principalmente para el equipo de reserva del club en la cuarta división del fútbol alemán antes de un período de préstamo infructuoso en el Austria Vienna. Las cosas cambiaron en 2024-25, ya que Asllani disfrutó de una temporada destacada cedido en el equipo de segunda división SV Elversberg, para quien anotó 18 goles y proporcionó nueve asistencias en solo 33 apariciones. De regreso en Hoffenheim, ha llevado esa confianza a su primera temporada en la máxima categoría, y ya tiene seis goles a su nombre mientras la campaña se acerca a su punto medio.

    El Bayern nuevamente está mostrando interés en el joven de 23 años como resultado, y después de regalar a sus padres un nuevo coche y un reloj caro tras su traslado a Hoffenheim, Asllani tiene la esperanza de poder comprarles una casa nueva algún día mientras planea el próximo paso en su prometedora carrera.

  • Lorenzo BernasconiGetty/GOAL

    Lorenzo Bernasconi (Atalanta)

    Para Lorenzo Bernasconi, esta ha sido una temporada difícil de describir. En junio, fue parte del equipo sub-23 de Atalanta que estuvo a punto de ascender a la Serie B, lo que significaba que otra temporada en la tercera división del fútbol italiano se avecinaba para el joven de 22 años. Bernasconi no se habría atrevido a soñar que, menos de cinco meses después, estaría en el once inicial del primer equipo cuando se enfrentaron a los campeones de Europa, el Paris Saint-Germain, en la Liga de Campeones.

    Capaz de jugar como lateral izquierdo o como centrocampista por la banda, Bernasconi es un zurdo técnicamente habilidoso que juega con los calcetines bajados hasta los tobillos y demuestra su agilidad con el balón en los pies. Todavía está esperando establecerse completamente en el equipo de Atalanta, pero siempre que sale al campo, es capaz de causar un impacto positivo.

  • Santiago CastroGetty/GOAL

    Santiago Castro (Bolonia)

    En Bolonia, han olvidado bastante rápido el nombre de Joshua Zirkzee. Mientras el antiguo favorito de Rossublu ahora lucha por minutos en el Manchester United, su reemplazo, Santiago Castro, ha causado sensación desde que llegó a la Serie A desde Argentina. 

    Castro debutó en el primer equipo con 18 años mientras estaba en su club de infancia Vélez Sarsfield, y en enero de 2024, se mudó a Europa cuando Bolonia pagó 13 millones de euros para asegurar sus servicios. Después de un período inicial de adaptación de seis meses, Castro ha estado en excelente forma para Bolonia, anotando 15 goles y proporcionando nueve asistencias en todas las competiciones desde el inicio de 2024-25. Ese rendimiento ha generado interés del Inter en un joven de 21 años que ha sido comparado con el capitán del Nerazzurri, Lautaro Martínez, tanto por su aspecto como por su estilo de juego.

  • Promise DavidGetty/GOAL

    Promise David (Union Saint-Gilloise)

    Promise David es la encarnación de la perseverancia. Habiendo pasado tiempo con clubes en Canadá, Croacia, Estados Unidos y Malta, la madre de David le rogó incontables veces que renunciara a su sueño futbolístico y construyera una carrera en otro campo antes de finalmente comenzar a dejar su marca al más alto nivel cuando cumplió 22 años.

    Después de impresionar en Estonia, David se unió al Union-Saint Gilloise en Bélgica, y pronto se estableció como el delantero titular del equipo que ganaría el título de liga en 2025 con sus actuaciones al estilo de Romelu Lukaku. Ha marcado 35 goles en 66 apariciones para el club desde su llegada en el verano de 2024, y esta temporada ha dejado su huella en la Liga de Campeones con goles en las victorias sobre PSV y Galatasaray. David también ha ingresado en la selección de Canadá antes de que co-anfitrionen la Copa del Mundo, y ahora hay clubes de la Premier League interesados en el joven de 24 años.

  • Bilal El KhannoussGetty/GOAL

    Bilal El Khannouss (Stuttgart)

    Bilal El Khannouss perfeccionó sus habilidades en las canchas de fútbol de Bruselas y jugó principalmente al fútbol sala hasta su 13º cumpleaños. "Al jugar siempre en esos espacios pequeños, aprendes a correr de manera más inteligente. Definitivamente me ayudó", explicó, y el control cercano del mediocampista ofensivo y su comprensión del espacio ciertamente se destacan al verlo jugar.

    Con solo 15 años, El Khannouss fue etiquetado como traidor después de dejar la academia de Anderlecht para unirse a Genk, pero fue un cambio que le permitió tener oportunidades en el primer equipo a una edad más temprana de lo que lo habría hecho de otra manera, y posteriormente le llevó a ser convocado a la selección de Marruecos para la Copa del Mundo de 2022 a la edad de solo 18 años. Desde allí, El Khannouss regresó a Bélgica durante un año y medio, donde emergió como el joven más talentoso de la liga, y se ganó un traslado de £20 millones a Leicester City.

    A pesar de que los Foxes sufrieron enormemente en su camino al descenso de la Premier League, El Khannouss se destacó, y después de que Woltemade dejó Stuttgart a finales de la ventana de transferencias de verano de 2025, el joven de 21 años se convirtió en uno de sus objetivos para reemplazar al delantero que se dirigía a Newcastle. El Khannouss ha tenido un comienzo fuerte en la Bundesliga, y ha acumulado 10 goles y asistencias combinados en 20 partidos para su nuevo club.

  • Zakaria El OuahdiGetty/GOAL

    Zakaria El Ouahdi (Genk)

    A pesar de no estar entre los tradicionales 'Cinco Grandes' de Europa, la Pro League Belga Jupiler cuenta con muchos jugadores por los que pagarías gustosamente para ver, y Zakaria El Ouahdi es, sin duda, uno de ellos. El lateral derecho del Genk es un portento con excelente resistencia y una tremenda capacidad ofensiva, lo cual se refleja en sus cuatro goles y dos asistencias desde la defensa en lo que va de temporada.

    Nacido en Amberes, El Ouahdi ha sido convocado varias veces para el equipo nacional de Marruecos, pero aún no ha jugado un partido internacional oficial. Fue parte del equipo que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de 2024, pero la competencia en la posición del jugador de 21 años es dura, con figuras como Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui por delante de él en el orden jerárquico. Como resultado, El Ouahdi podría aún cambiar de lealtad a Bélgica en un futuro cercano.

  • Karl Etta EyongGetty/GOAL

    Karl Etta Eyong (Levante)

    En algún lugar de un 'campo' pisoteado y lleno de baches en Douala, Camerún, Karl Etta Eyong posa para la cámara. Sus brazos están cubiertos por una capa de arena y su camisa, que antes era blanca, es apenas reconocible, pero a él no le importa en absoluto, como lo demuestra su característica amplia sonrisa. Con sus manos, forma un corazón, y con sus pies, acaba de marcar tres goles. El entonces joven de 17 años juega para la división juvenil del Galactique FC, un modesto equipo de formación camerunés. 

    En ese entonces, Etta Eyong era un centrocampista que idolatraba a Yaya Touré. Sin embargo, cinco años después, es considerado como una de las propiedades de ataque más prometedoras de Europa. El joven de 22 años se mudó a España en 2022, y tras pasar por el Cádiz y el Villarreal, ha disfrutado de un verdadero despegue con el Levante desde que se unió al equipo recién ascendido en agosto. Sus cinco goles en La Liga en 12 apariciones pueden parecer modestos, pero Etta Eyong ha sido el jugador destacado en un equipo en apuros, y se dice que el Barcelona lo está considerando como parte de su plan posterior a Robert Lewandowski.

  • Hamza IgamaneGetty/GOAL

    Hamza Igamane (Lille)

    En julio de 2024, los Rangers apostaron por el potencial del joven delantero marroquí Hamza Igamane, quien llegó desde el AS FAR en su país natal sin haber alcanzado nunca las cifras de dos dígitos en goles en una sola campaña. Sin embargo, el joven llamó la atención en Ibrox al anotar 16 goles en todas las competiciones durante su temporada de debut en Escocia, lo que convenció al Lille para pagar €11.5 millones por su fichaje antes de la campaña actual.

    Igamane tuvo un comienzo de ensueño, anotando dos veces en su debut contra el Lorient, y desde entonces ha acumulado otros siete goles en sus 17 apariciones subsiguientes. Un delantero rápido y técnicamente hábil, Igamane es difícil de despojar cuando arranca, y ya parece inevitable que el internacional marroquí de 23 años volverá a mudarse en un futuro no muy lejano.

  • Mikel JauregizarGetty/GOAL

    Mikel Jauregizar (Athletic Club)

    Ningún club profesional en el mundo tiene sus raíces tan entrelazadas con equipos amateurs regionales como el Athletic Club. Los gigantes de Bilbao tienen más de 160 conexiones formales con equipos locales, ya que continúan seleccionando exclusivamente jugadores vascos. Sin embargo, a veces los jóvenes talentosos no son seleccionados de inmediato.

    No fue hasta 2021 que Mikel Jauregizar se unió a las filas del Athletic, unos 10 años después de que su amigo de la infancia Unai Gómez fuera incorporado a la academia del club. Sin embargo, Jauregizar definitivamente ha compensado el tiempo perdido estableciéndose en San Mamés desde que hizo su debut con el primer equipo en 2024.

    Un mediocentro defensivo que se ajusta al molde de un moderno No.6 español, la inteligencia en el juego y la ética de trabajo de Jauregizar lo han llevado a convertirse en el primer nombre en la pizarra de Ernesto Valverde, y el joven de 22 años que no representó a España en ningún grupo de edad hasta los U21 ahora está siendo vinculado con equipos como el Chelsea y el Aston Villa.

  • Hugo LarssonGetty/GOAL

    Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

    A finales de agosto, el teléfono de Hugo Larsson sonó. El sueco había estado en contacto regular con su agente durante la ventana de transferencias, y ahora había recibido una oferta, y una muy lucrativa dado que venía de Arabia Saudita.

    "Hubo muchas reflexiones esa noche", le dijo Larsson más tarde a Fotbollskanalen. "Es agradable dejar que tu mente divague un poco. Pero cuando llamé a mi madre al respecto, ella me dio una lección. '¡No, no, no. No vas a hacer eso!'". Y así Larsson permaneció en el Eintracht Frankfurt, para quien ha jugado desde que dejó su club de infancia, el Malmo, en 2023.

    Habiendo rechazado al Chelsea cuando era adolescente, Larsson se convirtió en una de las ventas más caras en la historia de Allsvenskan cuando se fue a la Bundesliga en un acuerdo de 9 millones de euros, y el centrocampista de 21 años ha valido cada centavo. El Real Madrid supuestamente mostró interés en Larsson el verano pasado, y se espera que pronto se convierta en la próxima gran salida de Eintracht, siguiendo los pasos de figuras como Hugo Ekitike, Omar Marmoush, Randal Kolo Muani y Willian Pacho.

  • Esteban LepaulGetty/GOAL

    Esteban Lepaul (Rennes)

    Esteban Lepaul es la prueba perfecta de que la paciencia y el trabajo duro pueden dar sus frutos. Producto de la academia del Lyon, nunca jugó para el primer equipo del club y en su lugar pasó tiempo en las ligas inferiores de Francia con equipos como Epinal y Orleans antes de regresar a la Ligue 1 con el Angers.

    Lepaul no fue particularmente prolífico durante sus 18 meses con el Angers, pero eso no impidió que el Rennes pagara 13,5 millones de euros para fichar al delantero en el verano de 2025, y ya están viendo buenos resultados de su inversión. Lepaul marcó en su debut contra su antiguo club, y ahora tiene nueve goles y tres asistencias en sus 16 apariciones en la liga en 2025-26 - solo Mason Greenwood tiene más contribuciones directas a goles que el delantero de 25 años en la máxima categoría francesa esta temporada.

  • Raphael OnyedikaGetty/GOAL

    Raphael Onyedika (Club Brujas)

    Para el Club Brugge, hay un desafío significativo que se avecina en los próximos seis meses, con varios jugadores clave atrayendo el interés de los mejores clubes europeos. Raphael Onyedika no es una excepción, ya que el internacional nigeriano se ha convertido en una fuerza indispensable en el mediocampo del Brugge desde su llegada en 2022.

    Onyedika es un centrocampista defensivo particularmente completo que se siente cómodo con el balón, dotado de una excelente visión, y alguien que se compromete firmemente en los duelos. Se ha hablado de clubes de la Premier League y la Bundesliga como posibles próximos destinos para el joven de 24 años que claramente está listo para dejar atrás la Jupiler League.

  • Joel OrdonezGetty/GOAL

    Joel Ordoñez (Club Brujas)

    Al igual que Onyedika, Joel Ordonez se unió al Club Brujas en 2022, y también se espera que esta sea su última temporada con el club después de demostrar que vale más que los €4 millones que el lado belga pagó a Independiente del Valle por el defensor ecuatoriano.

    A pesar de tener solo 21 años, Ordonez ya ha hecho más de 100 apariciones en Bélgica después de convertirse en un miembro indispensable de la línea defensiva de Brujas. Es un fenómeno físico, lo que hace que sea casi imposible de vencer en duelos, y además se siente muy cómodo con el balón en los pies. Esa combinación, comprensiblemente, ha llevado a que se le vincule con equipos como Chelsea, Liverpool, PSG y Borussia Dortmund.

  • PabloGetty/GOAL

    Pablo (Gil Vicente)

    Tiene solo 21 años, pero todo Portugal ha estado hablando con admiración sobre Pablo durante meses. El delantero de Gil Vicente está atrayendo rápidamente la atención gracias a sus goles, a pesar de no jugar para uno de los tres grandes clubes del país: Porto, Benfica o Sporting CP.

    Su padre, Penna, hizo 84 apariciones para el Porto durante su carrera profesional, y Pablo está mostrando que esos genes talentosos han sido heredados. Después de crecer en Brasil, pasó por las filas de la academia en Famalicão, pero luchó por mantener un papel regular después de debutar en 2021. Luego tuvo un préstamo olvidable en la segunda división con Paços de Ferreira antes de unirse a Gil Vicente de forma temporal al comienzo de la temporada pasada.

    Aunque Pablo solo logró cinco goles en 23 apariciones, su triplete en 10 minutos contra el Boavista en abril de 2025 mostró su potencial, y su movimiento se hizo permanente unas semanas después. Pablo ha mantenido ese impulso en la campaña actual, en la cual ha anotado ocho veces en 11 apariciones en la Liga Portugal antes de verse afectado por una reciente lesión.

  • Troy ParrottGetty/GOAL

    Troy Parrott (AZ Alkmaar)

    Troy Parrott se convirtió en un héroe nacional casi de la noche a la mañana en noviembre después de su ya legendario hat-trick contra Hungría, coronado con un gol de la victoria en tiempo de descuento, que mantuvo vivas las esperanzas de Irlanda de clasificar para la Copa del Mundo 2026. Que esas hazañas ocurrieran solo tres días después de que anotara dos goles para vencer a Portugal solo agregó a la leyenda de Parrott.

    Mientras Parrott ganaba reconocimiento global por esas hazañas, los fanáticos en los Países Bajos están bien familiarizados con las cualidades del jugador de 23 años. AZ pagó 4 millones de euros para fichar a Parrott del Tottenham después de haber impresionado en préstamo en la Eredivisie con el Excelsior. Parrott recompensó su fe marcando 20 veces en su primera temporada con Alkmaar, y parece listo para mejorar esa marca en 2025-26 después de iniciar la campaña con 15 goles en solo 19 apariciones.

    Dado todo lo que está logrando a nivel de club e internacional, la pregunta ahora no es si Parrott se mudará, sino cuándo, y por cuánto, dado el nivel creciente de interés en él.

  • Nico PazGetty/GOAL

    Nico Paz (Cómo)

    El Real Madrid identificó por primera vez el talento de Nico Paz cuando tenía 11 años, cuando lo reclutaron de la academia del Tenerife, y cuando comenzó a entrenar con el primer equipo en 2023, estaba claro para muchos que tenía algo especial. Toni Kroos incluso insistió en que Paz debería practicar con la plantilla del primer equipo de manera permanente poco antes de que anotara su primer gol para el club en la Liga de Campeones, pero los espacios dentro del equipo de los Blancos eran limitados, y Paz fue posteriormente vendido al recién ascendido equipo italiano Como por 6 millones de euros en el verano de 2024.

    Bajo la supervisión del entrenador Cesc Fàbregas, Paz ha emergido como uno de los centrocampistas creativos más emocionantes de Europa, y aunque Madrid rechazó la oportunidad de traerlo de vuelta al Bernabéu el verano pasado, se espera que paguen su cláusula de recompra de 9 millones de euros antes de la campaña 2026-27. El Tottenham fue uno de los equipos que esperaba poder entrar mientras Madrid se retrasaba en volver a fichar a Paz, pero se quedó en el Como el verano pasado y ya tiene cinco goles y cinco asistencias en su haber esta temporada.

    También está comenzando a encontrar un papel dentro del equipo de Argentina antes de la defensa de la Copa del Mundo, después de que Paz optara por jugar junto a su héroe Lionel Messi en lugar de representar a España a nivel internacional.

  • Robin RoefsGetty/GOAL

    Robin Roefs (Sunderland)

    Cuando Robin Roefs entró en el vestuario visitante en el City Ground a finales de septiembre tras la victoria del Sunderland por 1-0 sobre el Nottingham Forest, el personal y los jugadores de los Black Cats interrumpieron su leve murmullo y aclamaron en voz alta a su nuevo portero tras la última de una serie cada vez más larga de actuaciones ganadoras que ha producido desde que se unió a los recién llegados de la Premier League en agosto.

    Roefs era considerado un gran talento en el NEC Nijmegen en su país natal, los Países Bajos, pero se vio obligado a jugar en segundo plano tras el ex-portero del Barcelona Jasper Cillessen durante la temporada 2023-24, y no fue hasta que Cillessen se fue a Las Palmas al final de esa campaña que Roefs pudo establecerse en el equipo titular.

    Causó una fuerte impresión, tanto que se ganó el puesto titular para la Oranje en el Campeonato Europeo Sub-21 de 2025, y fueron sus actuaciones allí las que alertaron al Sunderland sobre su promesa. Posteriormente pagaron 13 millones de euros, una venta récord para el NEC, para llevar a Roefs al Stadium of Light, y el joven de 22 años ahora es aclamado en Inglaterra como uno de los fichajes ganga de la temporada.

  • Ismael SaibariGetty/GOAL

    Ismael Saibari (PSV)

    Si hay un jugador en la Eredivisie que aún podría hacer un traspaso a un club europeo de primer nivel a pesar de estar cerca de cumplir 25 años, es sin duda Ismael Saibari. El PSV lo fichó en 2020 de la academia del Genk, y Saibari ha pasado los últimos cinco años desarrollándose en la indiscutible estrella de los campeones holandeses.

    Donde a veces se planteaban dudas sobre la condición física de Saibari en la temporada 2024-25, ahora ha estado en excelente forma durante meses. El internacional marroquí es físicamente fuerte, frecuentemente se encuentra en posiciones de gol, y finalmente ha logrado mantenerse tranquilo frente al arco. Como resultado, ya tiene 11 goles esta temporada, incluidos dos en la Champions League. Además, con cuatro asistencias en su haber, Saibari está mejorando su reputación como jugador de equipo.

    El magnífico hat-trick de Saibari contra el contendiente al título Feyenoord en octubre no puede haber pasado desapercibido para los cazatalentos de clubes extranjeros, aunque su propio enfoque en el próximo mes es primero ganar la Copa Africana de Naciones.

  • Alex ScottGetty/GOAL

    Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott pensó que su oportunidad de convertirse en futbolista profesional había desaparecido después de que Southampton lo liberara porque 'nunca sería lo suficientemente grande' para triunfar al más alto nivel. Pero tras llamar la atención como adolescente en el Guernsey FC en la octava división del fútbol inglés, Scott recibió una segunda oportunidad, y la aprovechó con ambas manos.

    "Fue un completo caos," recordó Scott acerca de su prueba en el Bristol City al hablar con la BBC. "El primer día, entrené con los Sub-18, y el segundo día, estaba en el campo con el primer equipo."

    Los Robins no perdieron tiempo en hacerse con el adolescente, y jugó 83 partidos para el club del Championship antes de ser vendido al Bournemouth por £25m en el verano de 2023. Las lesiones arruinaron su primera temporada en la Premier League, pero poco a poco se ha convertido en uno de los mediocampistas jóvenes más impresionantes de la máxima categoría inglesa y, tras brillar con los triunfantes Sub-21 en la Eurocopa 2025, el joven de 22 años recibió su primera convocatoria a la selección mayor por Thomas Tuchel en noviembre.

    En Guernsey, la isla con una población de menos de 60,000 personas, no podrían estar más orgullosos.

  • Antoine SemenyoGetty/GOAL

    Antoine Semenyo (Bournemouth)

    Cuando Antoine Semenyo se dirige al interior después de su calentamiento para los partidos en el Estadio Vitality, siempre hace una breve parada. Al lado del banquillo del Bournemouth, se encuentra el Pastor John, con quien Semenyo ora una vez más justo antes de comenzar el partido. Sin embargo, su fe debe haber sido severamente puesta a prueba durante sus primeros años. Mientras Semenyo pasaba por varios equipos amateurs - Kingfisher, Erith & Belvedere, y Bromley, por ejemplo - fue descubierto innumerables veces por los equipos principales de Londres. Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham y Millwall todos le ofrecieron a Semenyo una prueba, pero todos finalmente lo rechazaron.

    "Estaba extremadamente frustrado," dijo Semenyo a The Athletic. “Cada tres meses me descubrían, y después de una prueba, me rechazaban nuevamente. Cuando tenía 15 años y Palace me dijo que no me iban a fichar, fue la gota que colmó el vaso. Estaba llorando en el coche y pensé entonces, 'Sabes qué, me rindo. No voy a jugar al fútbol por un año'."

    Semenyo efectivamente abandonó el deporte durante un año, pero después de que su tío le instara a intentarlo una vez más, recibió una última oportunidad en la Wiltshire Sports Academy en Swindon. Semenyo anotó más de 50 goles desde el mediocampo, y finalmente consiguió un traslado al Bristol City. Todavía tuvo que demostrar su valía en tres diferentes cesiones, pero cuando finalmente se destacó en Ashton Gate, todo encajó, ya que Semenyo jugó 125 partidos para los Robins, contribuyendo con un gol en 42 ocasiones.

    El Bournemouth llamó a su puerta en enero de 2023 y Semenyo se ha desarrollado gradualmente en uno de los jugadores más peligrosos de ataque de la Premier League. Ahora con 25 años, y con seis goles y tres asistencias en su haber esta temporada, se le vincula con un movimiento de invierno al Liverpool o al Manchester City, con ambos clubes dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de £65 millones del internacional ghanés.

  • Oussama TarghallineGetty/GOAL

    Oussama Targhalline (Feyenoord)

    Oussama Targhalline puede ser llamado con razón la ganga de este año calendario en la Eredivisie. El internacional marroquí terminó en el Feyenoord en febrero tras un aviso de un agente, y pagaron solo 450.000 € para fichar a Targhalline del Le Havre.

    El centrocampista defensivo no tuvo mucho tiempo de juego en su primera media temporada en Róterdam, en parte debido a lesiones, pero se ha ganado un lugar en el once inicial esta temporada. El jugador de 23 años es fuerte defensivamente, tiene gran resistencia y siempre está disponible para recibir el balón. Además, su habilidad técnica hace que sea difícil para el entrenador Robin van Persie pasarlo por alto. Que el Feyenoord lo venderá por una cantidad mucho mayor el próximo verano ciertamente no es una predicción audaz.

  • Christos TzolisGetty/GOAL

    Christos Tzolis (Club Brujas)

    Aunque el Club Brujas no está teniendo la temporada que su nivel de talento sugeriría, ciertamente no se puede culpar a Christos Tzolis dado lo mucho que el delantero griego ha podido contribuir en el ataque. Tzolis ya ha marcado 11 goles y proporcionado 12 asistencias en todas las competiciones a medida que la temporada 2025-26 se acerca a su punto medio, y por lo tanto, el jugador de 23 años está siendo vinculado con un regreso a la Premier League después de no impresionar como adolescente mientras estaba en el Norwich City.

    El producto de la academia del PAOK posteriormente se unió al equipo de la segunda división alemana Fortuna Düsseldorf, y fue desde allí que el Brujas lo recogió por €6 millones. Ahora tiene una cláusula de rescisión de €30 millones, y por lo tanto, el equipo belga está preparado para obtener un gran beneficio sobre Tzolis cuando sea vendido en los próximos seis meses.

  • Adam WhartonGetty/GOAL

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Adam Wharton volvía locos regularmente a sus profesores y a su madre con sus hábitos de estudio, o la falta de ellos, cuando era niño. Wharton lograba fácilmente las calificaciones más altas posibles en matemáticas y ciencias de la computación a pesar de nunca repasar, y ha llevado esa personalidad a la Premier League en su camino para convertirse en uno de los mediocampistas centrales más efectivos en la máxima categoría del fútbol inglés.

    Wharton es muy fuerte posicionalmente, pero sobre todo, es un pasador talentoso que siempre intenta jugar hacia adelante con los talentosos atacantes del Crystal Palace. Habiendo surgido en el Blackburn Rovers, Wharton se unió al Palace en enero de 2024 y rápidamente consiguió su primera convocatoria para la selección de Inglaterra para el Campeonato Europeo de ese verano. Las lesiones han significado que le ha costado establecerse bajo la dirección de Thomas Tuchel en los 18 meses desde entonces, pero sería una sorpresa si no estuviera en el Mundial el próximo verano o si no se mudara a un club de nivel Champions League.

