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«¡Hicimos una oferta justa!». El director del Barcelona Deco responde al Atlético de Madrid por el intento de fichaje de Julián Álvarez y niega las acusaciones de tanteo ilegal
El Atlético rechazó la oferta de 100 millones de euros del Barcelona por Alvarez
El Barcelona identificó a Alvarez como su principal objetivo para el verano para reemplazar a los delanteros salientes Robert Lewandowski y Ferran Torres. El club catalán presentó una oferta de alrededor de 100 millones de euros, estructurada en tres temporadas, pero el Atlético de Madrid se negó en rotundo a negociar.
La tensión aumentó cuando Alvarez expresó públicamente su deseo de marcharse durante la Copa del Mundo. Esto llevó al consejo de administración del Atlético a emitir un duro comunicado, bloqueando por unanimidad el traspaso y acusando al Barcelona de conducta poco ética.
Según se informa, el club de la capital también presentó denuncias ante la RFEF y la FIFA por un supuesto intento de desestabilización, al tiempo que acusó a los campeones de LaLiga de manipular a los medios.
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Deco insiste en que el Barcelona actuó con respeto
En declaraciones a RAC1, Deco defendió la postura del Barcelona y rechazó las afirmaciones de que instruyeron al jugador de 26 años para forzar su salida. «Tenemos la información que tenemos. Hemos hecho las cosas correctamente», explicó Deco. «Hicimos una oferta y no recibimos respuesta. Se ha hablado más de ello en la prensa. Hablamos con ellos con respeto. Nos dijeron desde el principio que no querían venderlo.
«No puedo decir mucho más que la realidad. Hicimos una oferta formal y justa... Hicimos una oferta para pagar en tres temporadas. Hay clubes que pagan en cinco plazos.»
El director deportivo rechazó por completo las acusaciones del Atlético de juego sucio entre bastidores. «El Barça no le dijo a Julian que expresara públicamente su deseo de irse del Atlético», afirmó. «No se puede sacar siempre el mismo tema. Es mucho más una cuestión de presión social que de realidad. No hay más que eso.»
El Barcelona se ve obligado a cambiar de estrategia de fichajes
Con Alvarez quedándose en Madrid, el Barcelona se vio obligado a reorientar su estrategia de fichajes. Deco señaló que sustituir a un delantero del calibre de Lewandowski era prácticamente imposible, lo que llevó al club a explorar en el mercado perfiles ofensivos alternativos.
«Si Julian no se hubiera unido a nosotros, habríamos tenido que buscar un perfil similar. Por eso fichamos a Gabriel [Jesus]», confirmó Deco. «Con [Karim] Adeyemi, la oportunidad surgió antes. En cuanto a [Roony] Bardghji, estábamos planeando cederlo».
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Álvarez vuelve a la acción con el Atlético
Después de quedar completamente fuera del primer partido de La Liga del Atlético en medio de la saga de su traspaso, Álvarez ha sido reintegrado desde entonces en la plantilla de Diego Simeone. Regresó como suplente en la segunda parte durante una derrota por 3-0 ante el Athletic Club.
El delantero argentino viajó después con la plantilla para el estreno del Atlético en la fase de liga de la Champions League contra el Liverpool. Sin embargo, el equipo de Simeone acabó cayendo por 2-1 en Merseyside.
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