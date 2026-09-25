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«¡Hicimos historia!»: Gianluigi Donnarumma se sincera sobre su reencuentro con Roberto Mancini y su emotivo regreso a Italia
Comienza una nueva era en Roma
Donnarumma se ha sincerado sobre su mensaje para dar la bienvenida al regreso del seleccionador Mancini a la concentración de Italia. Italia afronta ahora un duelo de enorme importancia ante Bélgica, que marca un nuevo capítulo para la selección nacional.
El esperado encuentro comenzará en el Stadio Olimpico de Roma el viernes a las 20.45, hora española. La tarea que tiene por delante el técnico de regreso está lejos de ser sencilla. El Grupo A de la Nations League se completa con otros dos rivales formidables, Francia y Turquía, por lo que cada punto será crucial.
- AFP
Orgullo por esta camiseta
Para Donnarumma, vestir la camiseta de la selección sigue siendo el mayor honor posible. El guardameta ya ha vivido los momentos más altos del fútbol internacional, pero su deseo de triunfar con su país arde con más fuerza que nunca desde que se marchó de la Serie A.
«Estoy muy orgulloso de representar a la Nazionale, aún más desde que empecé a jugar en el extranjero, porque de verdad echo mucho de menos Italia y tengo la pasión de volver y representar a mi país en los torneos más importantes», explicó Donnarumma, en declaraciones recogidas por Football Italia.
«Siempre es emocionante volver aquí (al Stadio Olimpico), vivimos momentos maravillosos en este estadio. Aprendí de cada entrenador con el que trabajé, de cada miembro del cuerpo técnico, y nunca dejaré de aprender».
Con el objetivo de repetir la historia europea
Donnarumma sabe perfectamente lo que hace falta para ganar con Mancini. El guardameta fue una pieza clave del equipo que levantó de forma memorable el trofeo de la Eurocopa 2020 junto al venerado técnico italiano. Cuando le preguntaron si el regreso de Mancini ha cambiado el ambiente dentro de la concentración, Donnarumma mantuvo los pies en el suelo.
«El espíritu siempre debe estar ahí, independientemente del entrenador, porque representamos a nuestro país», añadió. «Cada entrenador tiene ideas tácticas diferentes, y estamos trabajando con Mancini en ciertos aspectos. Espero que podamos lograr algunos de los resultados que tuvimos en el pasado con él. Hicimos historia en la Eurocopa y esperamos repetirlo».
- Getty
Mirando al futuro
Con el duelo del viernes por la noche contra Bélgica acercándose rápidamente, los ajustes tácticos que se están implementando en el campo de entrenamiento pronto se pondrán a prueba. Italia sabe que un buen comienzo en Roma es esencial para sus aspiraciones en la Liga de las Naciones. El objetivo inmediato es lograr un resultado contra Bélgica.
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