La leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, fue otro de los que quedaron impresionados por la compostura de Szoboszlai, y su forma en general a lo largo de la campaña 2025-26. El ex capitán de los Reds le dijo a TNT Sports: “Si se mantiene humilde y sigue trabajando en su juego, sigue queriendo desarrollarse, crecer y mejorar, porque nunca paras a cualquier edad, siempre puedes mejorar.

“Si se mantiene humilde y sigue trabajando de la manera correcta, puede llegar a otro nivel. Creo que el talento está ahí, y pienso que tendrá las personas adecuadas a su alrededor para continuar, para convertirse en un centrocampista aún mejor.

“Solo debes mantener un poco de humildad, porque en las últimas semanas, ha habido un poco de ego apareciendo con el golpe de tacón desde seis yardas y destrozando el penalti [contra Burnley al travesaño].

“Creo que hay un nivel de clase mundial para él. Creo que ha mostrado en ciertos partidos esta temporada que es capaz de eso, y esta es la vez más consistente que lo he visto. Me encanta verlo, lleno de energía, excelente sin el balón. Será una pena si no sigue adelante y se lleva a sí mismo al siguiente nivel. Creo que está ahí para él.”

Gerrard continuó diciendo sobre Szoboszlai asumiendo el lanzamiento de tiros libres del superestrella egipcio Salah, quien estaba de regreso en las filas de los Reds después de su participación en la Copa Africana de Naciones: “Creo que es más importante cuando estás en una forma fantástica, cuando juegas realmente consistente y estás en un buen lugar. Puedes ver que está rebosante de confianza.

“Lo que me encantó del tiro libre, incluso antes de que lo tomara, es que tiene a Salah en su oído. Está cubriendo su cara y dice 'Quiero tomar esto, es para un zurdo, déjamelo a mí'. [Szoboszlai] simplemente no toma una palabra del jugador más icónico que Liverpool ha tenido en mucho tiempo. Así que me encanta su confianza. Me encanta que confíe en sí mismo.

“La ejecución es tremenda, pero creo que eso se hizo en el campo de entrenamiento días atrás. Ha ido al departamento de analistas, sabe que esta barrera salta, sin dormirse. En realidad es un tiro libre fácil cuando lo piensas.

“Creo que la mayoría de los jugadores, cuando Salah está en tu oído y está desesperado por tomarlo, te haces a un lado y respetas eso. Pero me encanta la forma en que Dominik Szoboszlai dice ‘ni hablar’ y no presta atención en absoluto.”