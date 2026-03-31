«¡Hice lo que tenía que hacer!» - João Félix insiste en que no se arrepiente de haber dejado el Chelsea tras volver a su «posición natural» en el Al-Nassr

Félix sigue elogiando a sus antiguos clubes, pero insiste en que marcharse de Londres era necesario para asegurarse los minutos de juego que tanto ansiaba. Insinuó que su instinto creativo se veía a menudo reprimido en el Chelsea y en el Atlético de Madrid, donde solía tener dificultades jugando como extremo improvisado o delantero aislado, en lugar de ocupar su posición preferida de centrocampista ofensivo central.

Reflexionando sobre su resurgimiento en Arabia Saudí, Félix declaró: «Mi etapa en el Chelsea fue maravillosa; es un club de primera categoría. Me sentí bien allí. Me fui simplemente porque quería jugar a menudo. Hice lo que tenía que hacer. El cambio fue positivo; estoy contento; estoy disfrutando del fútbol. Eso es lo más importante.

«Estoy contento en el Al-Nassr. Estamos haciendo una temporada fantástica. Espero ganar la liga; estamos cerca de conseguirlo. Nos quedan ocho partidos y estamos en primera posición. He estado jugando con regularidad y disfrutando de muchos minutos. Juego en mi posición natural —la misma en la que destaqué en el Benfica— y en un sistema que me va muy bien. Tengo plena confianza en mí mismo, especialmente cuando juego en mi posición».