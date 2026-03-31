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«¡Hice lo que tenía que hacer!» - João Félix insiste en que no se arrepiente de haber dejado el Chelsea tras volver a su «posición natural» en el Al-Nassr
Renacimiento en el desierto
Desde que fichó por el Al-Nassr en julio de 2025 por 50 millones de euros (44 millones de libras esterlinas/58 millones de dólares), Félix ha experimentado una auténtica transformación. El jugador de 26 años ha marcado 15 goles y ha dado 12 asistencias en solo 26 partidos de liga, lo que supone una mejora significativa con respecto a su decepcionante rendimiento en la Premier League. Durante sus dos etapas en el Chelsea —una en calidad de cedido y otra tras un fichaje definitivo por 42 millones de libras—, Félix solo logró 11 goles en 40 partidos. Aunque formó parte de la plantilla que levantó el trofeo de la Conference League, a menudo se vio relegado al banquillo. Su fichaje por el Riad se produjo tras una breve cesión al AC Milan, lo que supuso el final definitivo de un periodo frustrante en el fútbol europeo en el que su encaje táctico fue constantemente cuestionado.
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No me arrepiento de haberme marchado de Londres
Félix sigue elogiando a sus antiguos clubes, pero insiste en que marcharse de Londres era necesario para asegurarse los minutos de juego que tanto ansiaba. Insinuó que su instinto creativo se veía a menudo reprimido en el Chelsea y en el Atlético de Madrid, donde solía tener dificultades jugando como extremo improvisado o delantero aislado, en lugar de ocupar su posición preferida de centrocampista ofensivo central.
Reflexionando sobre su resurgimiento en Arabia Saudí, Félix declaró: «Mi etapa en el Chelsea fue maravillosa; es un club de primera categoría. Me sentí bien allí. Me fui simplemente porque quería jugar a menudo. Hice lo que tenía que hacer. El cambio fue positivo; estoy contento; estoy disfrutando del fútbol. Eso es lo más importante.
«Estoy contento en el Al-Nassr. Estamos haciendo una temporada fantástica. Espero ganar la liga; estamos cerca de conseguirlo. Nos quedan ocho partidos y estamos en primera posición. He estado jugando con regularidad y disfrutando de muchos minutos. Juego en mi posición natural —la misma en la que destaqué en el Benfica— y en un sistema que me va muy bien. Tengo plena confianza en mí mismo, especialmente cuando juego en mi posición».
El factor Jorge Jesus
La presencia del entrenador portugués Jesús ha sido un factor decisivo en el resurgimiento de Félix, junto con la oportunidad de reunirse con su compañero de la selección nacional, Cristiano Ronaldo, a nivel de club. Félix atribuye a las exigencias tácticas de Jesús el haberle ayudado a recuperar la confianza.
Reflexionando sobre su nuevo entorno, Félix añadió: «Ya había trabajado con Cristiano bastantes veces en la selección nacional, y él es igual de siempre: muy profesional. Había oído innumerables historias sobre el entrenador Jorge Jesús. Es un entrenador diferente, un gran entrenador y también una persona excelente. He aprendido mucho de él; me ha ayudado muchísimo y solo puedo darle las gracias».
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El último esfuerzo por el título
El Al-Nassr lidera actualmente la Liga Profesional Saudí con 67 puntos en 26 partidos, con una escasa ventaja de tres puntos sobre el Al-Hilal, al entrar en una decisiva racha en abril contra el Al-Najma, el Al-Akhdoud, el Al-Ettifaq y el Al-Ahli. Tras este periodo de alto riesgo, Félix y sus compañeros deberán mantener su rendimiento de élite durante la última jornada de mayo, en la que se enfrentarán al Al-Qadsiah, el Al-Hilal, el Al-Shabab y el Damac, para asegurarse el título. Félix también espera entrar en la convocatoria definitiva de Portugal para el Mundial.