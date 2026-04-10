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«Hice algunas cosas malas»: Alejandro Garnacho asume la responsabilidad de la caída del Manchester United antes de su fichaje por el Chelsea, y admite que su amarga salida de Old Trafford le «dolió»
La complicada salida del Manchester United
La etapa del jugador de 21 años en Manchester terminó en tensión tras su ruptura con el exentrenador Rubén Amorim. Garnacho generó fricciones en el vestuario y usó las redes sociales para mostrar su frustración, lo que llevó al club a autorizar su traspaso a Stamford Bridge.
Al repasar su marginación previa a la mudanza a Londres, admitió su parte de culpa en el clima enrarecido. En una entrevista con la Premier League declaró: «Los últimos seis meses no jugaba como antes en el Manchester United. Empecé a quedarme en el banquillo; no es tan malo, solo tenía 20 años, pero en mi cabeza debía jugar siempre.
En mi mente quizá también sea culpa mía, empecé a hacer algunas cosas malas. Pero sí, fue simplemente un momento de la vida y a veces hay que tomar decisiones, y estoy muy orgulloso de estar aquí y seguir en la Premier League en un club como este».
La situación se agravó por las noticias sobre problemas disciplinarios que marcaron su última temporada con Amorim.
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Sin rencor
A pesar de la amarga ruptura —marcada por los mensajes provocadores del hermano de Garnacho en Internet y por la camiseta del Aston Villa con el nombre de Marcus Rashford que lució el jugador—, el delantero insiste en que no guarda rencor al United.
«Sabemos la plantilla que tenemos y lo que podemos hacer», añadió. «A veces hay momentos buenos y otros malos. Estoy orgulloso de estar aquí ahora; mi vida es normal y soy feliz. Del United no tengo nada malo que decir, ni del club ni de ningún compañero. Solo cambió una etapa de mi vida. Mi vida siguió adelante. Hay que mirar hacia adelante».
Al preguntarle si le dolió irse de Old Trafford, el extremo respondió: «Sí, quizá, porque quería al club. Desde España confiaron en mí, me llevaron a la cantera y luego al primer equipo. Fueron cuatro o cinco años increíbles, con mucho cariño de la afición y el estadio. Pero a veces hay que cambiar por el bien de tu vida o para dar el siguiente paso. Solo guardo buenos recuerdos del Man Utd».
Escollos en Stamford Bridge
La vida en el Chelsea no ha sido el nuevo comienzo que Garnacho imaginaba tras dejar el noroeste. Llegó con grandes expectativas, pero le ha costado encontrar regularidad bajo las órdenes de Liam Rosenior, quien sustituyó a Enzo Maresca en enero. La reciente eliminación de los Blues de la Liga de Campeones y la mala racha en la liga nacional han agravado sus frustraciones.
Con solo un gol en la Premier esta campaña, sus minutos han disminuido. Antaño futuro del ataque del United, hoy es apenas una opción de rotación en Londres. Su bajo rendimiento hace cuestionar los 40 millones de libras invertidos en un jugador con contrato hasta 2032.
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Intereses de préstamos procedentes de Sudamérica
El bajón en el rendimiento de Garnacho ha llamado la atención de clubes extranjeros, y han surgido informes inesperados que lo vinculan con una salida temporal de la Premier League. Al parecer, el entrenador del River Plate, Eduardo Coudet, se ha puesto en contacto personalmente con el jugador para hablar de una posible cesión de un año. Hace dos años, una salida así habría sido impensable, cuando era la estrella en ascenso de Old Trafford.